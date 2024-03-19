MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlusu Rojda Bilen öldürüldü

Terör örgütü mensubu sayısı her geçen gün azalıyor.Güvenlik güçleri, terörle mücadelesini hız kesmeden kararlılıkla sürdürüyor.Bu kapsamda kent merkezlerine ve kırsal alanlarda örgüt mensuplarının izleri tek tek sürülüyor.MİT'ten yeni operasyonTerörle mücadelenin yoğun olarak sürdüğü bölgelerden biri de Irak'ın Süleymaniye bölgesi.Buradan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyondan iyi bir haber geldi.MİT'in saha ajanlarının teknik ve fiziki takibine takılan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Rojda Bilen'nin Irak/Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.Bilen’in yerinin tespiti üzerine operasyon için düğmeye basıldı.Operasyon kararının verilmesinden çok kısa bir süre sonra Rojda Bilen, nokta operasyon ile Irak/Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.Rojda Bilen, PKK/KCK’nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumdaydı.Bilen’in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye’deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.