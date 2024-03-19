Engin Özkoç Başkan Erdoğan’a tazminat ödedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, CHP eski grup Başkanvekili Engin Özkoç'a, Başkan Erdoğan'ı FETÖ ile ilişkilendiren konuşması nedeniyle tazminat davası açtı.Özkoç aleyhine açılan manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25.Hukuk Dairesi tarafından kesin olarak karara bağlandı. Özkoç, Başkan Erdoğan'a tazminat ve fer'ileri birlikte 122 bin 448 TL ödedi.