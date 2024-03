Başkan Erdoğan'dan muhalefete: 6'lı masadan kim kaldı, Meclis'e girebildiler mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mamak'ta toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.'Rabbim tuttuğunuz oruçları yaptığınız ibadetleri kabul eylesin. Mamaklı kardeşlerimizin yardımseverliğiyle örnek olmayı sürdüreceğini biliyorum.14-28 Mayıs seçimlerinde Mamak, şahsıma yüzde 49 oy oranıyla destek verdi. Burada bize destek olan tüm Mamaklı kardeşlerimize teşekkür ediyorum.Hangi kökene, fikre, siyasi görüşe mensup olursa olsun her vatandaşımız başımızın tacıdır. Siyaset geleneğimizde muhalefetin yaptığı gibi suçu millete atmak yoktur. Muhalefet cenahı yenildikleri seçim sonrasında bile kendilerini sorgulamaz ve hesaba çekmezler. Muhalefet her zaman bir günah keçisi bulur.Mayıs seçimlerinin ardından sonra suçu Kılıçdaroğlu'na yıkıp ortadan çekildiler. 6'lı masadan kimse kaldı mı? Hani liderler, Meclis'e girebildiler mi? Şu an karşımda 35 bin kişi var.Mamak'ın eski görünümünden kurtulması için her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdik. Mamak hizmet ve eser siyasetimizin Ankara'daki sembolü oldu.Projelerimizin arasına kütüphaneler ve müzeler de var.Irkçılık ve ayrımcılıkta kendi kötü geçmişiyle yarışıyor.'