AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:İMAMOĞLU PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ HAKKINDA KONUŞTU!'ÖYLE OLMAMASI GEREKİRDİ''Sayın İmamoğlu bir kere burada yapılan para sayma işinin usulsüz, kanuna aykırı ve bu yapılan işin aslında düzgün bir iş olmadığını itiraf ediyor. Ama buradaki en önemli meselelerden bir tanesi şu:Buraya giden ve burada genel müdürlük yapan şahıs, bu paralar sayılırken genel müdürlük yapan şahıs nerenin genel müdürü? Sayın İmamoğlu'nun kendi babasıyla birlikte olduğu şirketin genel müdürü, çocuklarının şirketinin genel müdürü, İstanbulspor Kulübü'nün muhasipliğini yapan kişi, orada ki biliyorsunuz bir tanesi başkanlığını yapan kişi paraları sayanın bir tanesi de muhasipliğini yapan kişi Tuncay Yılmaz'dı zannediyorum ismi. Şimdi, öyle bir durum söz konusu ki hem kendi adamlarını gönderiyor hem orada paralar sayılıyor ve bu paralar sayıldıktan sonra, bu işin aslında böyle yapılmaması gerektiğini söylüyor. Peki nasıl yapılması gerekiyordu?''Normalde siz bir yere gidip, bir bağışta bulunduğunuz zaman bu bağışla ilgili elinizde bir makbuzun olması gerekiyor ve bir tapu ile ilgili bir işlem yapacaksanız banka üzerinden resmi olarak yapmanız lazım. Banka dışında da tapu işlemleri yapılabiliyor Türkiye'de, yapılmıyor diyemezsiniz. Ama buradaki para il başkanlığı binasını almak üzere gidilen bir para değil. Bir kere bunu bilelim. Bu saate kadar bunu ispatlayan daha bir belge görmedik. Nerede bu belge? Bir tutanak gösteriyorlar. Bu tutanakla ilgili TL cinsinden bir tutanak var ama euro hesabında banknotlar masanın üzerinde balya balya sarılıyor ve tek tek lastiklenerek bir yere gönderiliyor. Bunun nereye gönderildiği, kimler tarafından kullanıldığının kesinlikle bilinmesi lazım.''Sayın İmamoğlu normalde İBB'den bir maaş alıyor. Kendi ekibindekilerde öyle... Peki, bu paranın kaynağı nerede? Ben bunu sormak istiyorum. Bu parayı hiçbir şekilde bu tip konuşmalarla meşru hale getiremezsiniz.'FATİH KELEŞ PARA SAYMA SORUŞTURMASINDA İFADE VERDİ!'Oraya gittiğinde basın mensupları kendisine bir soru soruyorlar. Hiçbir açıklama yok. 'Bir açıklamanız olacak mı?' Olmayacak... Çekip gidiyor.''Canan Kaftancıoğlu'nun işaret ettiği üzere ki şuan da öyle gözüküyor iddialara göre, 'Bu paranın kaynağını bana değil, onların genel müdürüne sorun.' diyor. Kimin genel müdürü? Ekrem İmamoğlu'nun genel müdürü. Sayın İmamoğlu, kendi eski il başkanınızın da böyle bir beyanatı var, Muş eski il gençlik kolları başkanınızın da size karşı bir ithamları var. Bunlara karşı da cevap vermiyorsunuz. Kime cevap vereceksiniz? İnşallah 31 Mart'ta, bu millete vermediğiniz cevapların karşılığını sandıkta, vatandaşın tepkisi olarak göreceksiniz.'ÖZGÜR ÖZEL'DEN TUHAF AÇIKLAMA!ALEVİ- SÜNNİ AYRIMI YAPTI!'Hacı Bektaş-ı Veli kültüründen gelen vatandaşlara karşı son dönemde yapmış oldukları mobbing, onları partiden gönderme, onlara karşı yapmış oldukları zulümlerden ötürü şuan da sanki Hacı Bektaş-ı Veli kültüründen gelen vatandaşların kendisine karşı bir muhabbeti var gibi göstermeye çalışıyor. Bir insan durup dururken neden bu açıklamayı yapar? 'Sünnilerden, daha çok bizi alkışlıyorlar.' diyor. 'Bizi, Aleviler, Sünnilerden daha çok seviyor.' demeye getiriyor. Özgür Özel, iyice işi rezil hale getirdi. İşte bunlar Türkiye'deki kutuplaşmayı oluşturan, tamamen kendilerine göre partileri dizayn edip, özellikle partinin içinde Alevi-Sünni ayrımı yapan, insanlara mezhepsel bakış açısıyla bakan siyasetçilerdir. Bunların mutlaka Türk siyasetinden, zamanı geldiğinde ayrılıp gitmesi lazım.'ÖZEL'DEN İZMİR'DE TRAFİK ÇİLESİ İTİRAFI!'Özgür Bey'e teşekkür ediyorum. Burada doğruyu söylemiş. Bazen nadir de olsa doğruyu söyleyebiliyorlar. Tabi ki Özgür Özel, Manisa'dan İzmir'e giderken, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın yaptığı, İzmir-Manisa yolu Sabuncubeli Tüneli'ni kullanıyorsunuz. Bu Tüneli kullanırsanız hızlı gidersiniz tabi ki... Sizin gibi heykel yapmıyoruz sabahtan akşama kadar. Eser üretiyoruz. AK Parti, cumhur ittifakının eserleriyle dolu Türkiye. Bu eserlerden kendisi geçiyor, 25 dakikada gidiyor ama İzmir'deki vatandaşlarımızın ise ciddi bir problem ve sıkıntı ile başbaşa kaldığını kendisi itiraf ediyor. Doğru söylüyor. İzmir'deki vatandaşlarımız trafik çilesiyle uğraşıyorlar.'İMAMOĞLU 5 YIL ÖNCEKİ VAATLERİNİ HATIRLAMADI!'Denizaltıyla insanları gezdirecekmiş. Kendi bile o kadar vaatlerinin yerine gelmeyeceğini gördü ki 'Acaba bunu ben dedim mi demedim mi?' diyecek kadar arada kaldığını, saçmaladığını görebiliyorsunuz.''Yalancıların en büyük özelliği nedir biliyor musunuz? İşte böyle söyledikleri yalanlarını unutup milletin önünde rezil olmalarıdır. En büyük sıkınıtılı durumları budur. Bir yalan atıyor zaten, vatandaşa söylediği o kadar çok yalan var ki bu yalanların içinde kaybolmuş. Bir insan, 'bir tane, iki tane hatırlamadı' deriz, '100 tane vaadinin 98 tanesini yapmış, iki tanesini hatırlayamadı.' deriz. Hiçbir vaadini hatırlayamıyor.''İnşallah bu seçimde de İstanbullular sizi hatırlamayacak Sayın İmamoğlu. Seçimde göreceğiz bu hatırlamıyorumları...'İMAMOĞLU'NUN MUSLUKTAN SU İÇMEYE VAKTİ YOKMUŞ!'Tatile gidecek vaktin var, su içecek vaktin yok. Sel olurken Bodrum'a, kar yağarken balıkçıya gidecek vakti bulursun, musluktan su içecek vakti bulamıyor garibim.''O zaman Sayın İmamoğlu lütfen her sabah, arıtma cihazı falan koymadan her gün çeşme suyundan içerken gösterin.'