Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu! Kim, kaç maç ceza alacak?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor taraftarının sahaya girerek Fenerbahçeli oyuncularla arbede yaşaması geceye damga vuran anlar oldu. Olaylı maçın ardından açıklama yapan TFF, soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Yaşanan olayların faturası da belli oldu. PFDK kuralları ne diyor, kim, kaç maç ceza alacak? İşte madde madde o kurallar...
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe 2-3 mağlup oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol Michy Batshuayi'den geldi.
OYUN ZAMAN ZAMAN DURDU
Trabzonsporlu taraftarların sahaya attığı patlayıcı madde ve su bardakları nedeniyle zaman zaman maç durdu. Karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan maddeler nedeniyle yardımcı hakemleri de orta sahaya çağırarak taraftarların sakinleşmesini bekledi.Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.
SAHA BİR ANDA KARIŞTI
Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı.
OYUNCULAR VE TARAFTARLAR BİRBİRİNE GİRDİ
Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi. Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.
TFF'DEN OLAYLARA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA
TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylara ilişkin, 'Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın.' açıklamasını yaptı.
Sarı-lacivertli kafile, uzun süre stadyumda bekletildikten sonra, güvenlik önlemlerinin alınmasıyla stadyumdan ayrıldı. Kafile, İstanbul'a doğru yola çıkarken, çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Taraftarlar, alanda marşlarla İstanbul'a gelen takımlarını coşkuyla karşıladı.
VERİLEBİLECEK CEZALAR BELLİ OLDU
Yaşanan olayların ardından gözler şimdi de verilecek olan cezalara çevrildi. PFDK kuralları yaşanan olaylarla ilgili kurallarda ne diyor? Kim, kaç maç ceza alacak? İşte madde madde verilebilecek o cezalar..
Futbol Disiplin Talimatı açısından maçta yaşanan saha için olaylara yönelik verilecek cezalar madde madde açık bir şekilde belirtilmiştir.
- Md. 39 Hakem Soyunma Odası ve Koridorların Güvenliği'nin Sağlanması
- Md. 44 Saldırı
- Md. 45 Kavga
Md. 49 Usulsüz Seyirci Alma ve Merdiven Boşluklarının Boş Bırakılmaması
Md. 52 Saha Olayları
Md. 53 Çirkin ve Kötü Tezahürat
BENZER OLAYLAR VE CEZALAR
Yakın tarihte benzer saha olaylarının yaşandığı iki örnek bulunmaktadır. 30 Nisan 2022 tarihinde oynanan Trabzonspor – Antalyaspor müsabakasının ardından yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK, Trabzonspor'a 368.000 TL para cezası ve çok sayıda tribün bloğunda yer alan seyircilerin elektronik biletlerinin bir sonraki müsabakada bloke edilmesi kararı vermiştir.
4 Eylül 2022 tarihinde oynanan Ankaragücü – Beşiktaş müsabakasında yaşanan benzer olaylar nedeniyle PFDK, Ankaragücü'ne 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 300.000 TL para cezası vermiştir.
OYUN ZAMAN ZAMAN DURDU
Trabzonsporlu taraftarların sahaya attığı patlayıcı madde ve su bardakları nedeniyle zaman zaman maç durdu. Karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan maddeler nedeniyle yardımcı hakemleri de orta sahaya çağırarak taraftarların sakinleşmesini bekledi.Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.
SAHA BİR ANDA KARIŞTI
Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı.
OYUNCULAR VE TARAFTARLAR BİRBİRİNE GİRDİ
Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi. Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.
TFF'DEN OLAYLARA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA
TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylara ilişkin, 'Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın.' açıklamasını yaptı.
Sarı-lacivertli kafile, uzun süre stadyumda bekletildikten sonra, güvenlik önlemlerinin alınmasıyla stadyumdan ayrıldı. Kafile, İstanbul'a doğru yola çıkarken, çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Taraftarlar, alanda marşlarla İstanbul'a gelen takımlarını coşkuyla karşıladı.
VERİLEBİLECEK CEZALAR BELLİ OLDU
Yaşanan olayların ardından gözler şimdi de verilecek olan cezalara çevrildi. PFDK kuralları yaşanan olaylarla ilgili kurallarda ne diyor? Kim, kaç maç ceza alacak? İşte madde madde verilebilecek o cezalar..
Futbol Disiplin Talimatı açısından maçta yaşanan saha için olaylara yönelik verilecek cezalar madde madde açık bir şekilde belirtilmiştir.
- Md. 39 Hakem Soyunma Odası ve Koridorların Güvenliği'nin Sağlanması
- Md. 44 Saldırı
- Md. 45 Kavga
Md. 49 Usulsüz Seyirci Alma ve Merdiven Boşluklarının Boş Bırakılmaması
Md. 52 Saha Olayları
Md. 53 Çirkin ve Kötü Tezahürat
BENZER OLAYLAR VE CEZALAR
Yakın tarihte benzer saha olaylarının yaşandığı iki örnek bulunmaktadır. 30 Nisan 2022 tarihinde oynanan Trabzonspor – Antalyaspor müsabakasının ardından yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK, Trabzonspor'a 368.000 TL para cezası ve çok sayıda tribün bloğunda yer alan seyircilerin elektronik biletlerinin bir sonraki müsabakada bloke edilmesi kararı vermiştir.
4 Eylül 2022 tarihinde oynanan Ankaragücü – Beşiktaş müsabakasında yaşanan benzer olaylar nedeniyle PFDK, Ankaragücü'ne 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 300.000 TL para cezası vermiştir.