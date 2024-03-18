Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu! Kim, kaç maç ceza alacak?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe 2-3 mağlup oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol Michy Batshuayi'den geldi.Trabzonsporlu taraftarların sahaya attığı patlayıcı madde ve su bardakları nedeniyle zaman zaman maç durdu. Karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan maddeler nedeniyle yardımcı hakemleri de orta sahaya çağırarak taraftarların sakinleşmesini bekledi.Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı.Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi. Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylara ilişkin, 'Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın.' açıklamasını yaptı.Sarı-lacivertli kafile, uzun süre stadyumda bekletildikten sonra, güvenlik önlemlerinin alınmasıyla stadyumdan ayrıldı. Kafile, İstanbul'a doğru yola çıkarken, çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Taraftarlar, alanda marşlarla İstanbul'a gelen takımlarını coşkuyla karşıladı.Yaşanan olayların ardından gözler şimdi de verilecek olan cezalara çevrildi. PFDK kuralları yaşanan olaylarla ilgili kurallarda ne diyor? Kim, kaç maç ceza alacak? İşte madde madde verilebilecek o cezalar..Futbol Disiplin Talimatı açısından maçta yaşanan saha için olaylara yönelik verilecek cezalar madde madde açık bir şekilde belirtilmiştir.- Md. 39 Hakem Soyunma Odası ve Koridorların Güvenliği'nin Sağlanması- Md. 44 Saldırı- Md. 45 KavgaMd. 49 Usulsüz Seyirci Alma ve Merdiven Boşluklarının Boş BırakılmamasıMd. 52 Saha OlaylarıMd. 53 Çirkin ve Kötü TezahüratYakın tarihte benzer saha olaylarının yaşandığı iki örnek bulunmaktadır. 30 Nisan 2022 tarihinde oynanan Trabzonspor – Antalyaspor müsabakasının ardından yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK, Trabzonspor'a 368.000 TL para cezası ve çok sayıda tribün bloğunda yer alan seyircilerin elektronik biletlerinin bir sonraki müsabakada bloke edilmesi kararı vermiştir.4 Eylül 2022 tarihinde oynanan Ankaragücü – Beşiktaş müsabakasında yaşanan benzer olaylar nedeniyle PFDK, Ankaragücü'ne 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 300.000 TL para cezası vermiştir.