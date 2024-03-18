Sahil Güvenlik ekipleri Meis adasına kaçmaya çalışan 14 göçmeni yakaladı
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda Kaş ilçesinden lastik bot ile Yunanistan’ın Meis adasına geçmeye çalışan biri kaçakçı ve 13 göçmen olmak üzere 14 kişi yakalandı.
18 Mart sabah saatlerinde ekipler Antalya'nın Kaş İlçesi Gürmenli adası açığında lastik bot ile yasadışı yollarla Yunanistan'ın Meis adasına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 1 düzensiz göçmen kaçakçısı ve yine yabancı uyruklu 13 göçmen tespit etti. Düzenlenen operasyonun ardından 14 kişi gözaltına alındı.
Yetkililer gerekli adli ve idare işlemlerin ardından yakalanan şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceğini bildirdi.