Özel'in açıklaması sonrası adaylıktan çektiler! Gökhan Zan'dan rest gbi sözler

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP-TİP arasındaki Hatay kavgasında geri adım kararı geldi. CHP'nin Hatay adayını Lütfü Savaş olarak açıklamasının ardından TİP de Gökhan Zan'ı aday olarak duyurmuştu.CHP lideri Özgür Özel, bugün verdiği bir röportajda, TİP'in seçimi kaybettirebileceğini söyledi. Özel, 'Hatay'da en iyi alternatif Lütfü Savaş'tı. Hatay'dan iyi haberler geliyor. Başa baş bir yarış içindeyiz. TİP'in adayı seçim kaybettirme potansiyeline sahip.' dedi.'Hatay'da görev muhalif seçmenlere düşüyor' diyen Özel şöyle konuştu:'AK Parti mi, CHP mi; karar verecekler? AK Parti'nin kazanıyor olması tarihsel bir mağlubiyet yaşatacak. Muhalif seçmenin CHP'ye destek vermesini söylüyoruz. Bu desteklerinden pişman etmeyeceğiz. Aday belirlerken yapamadığımız iş birliğini yönetirken yapacağız.'Özgür Özel'in açıklamalarının ardından, TİP'ten dikkat çeken bir hamle geldi. Yazılı bir açıklama yayınlayan TİP, Gökhan Zan'ı adaylıktan çektiklerini açıkladı. Gökhan Zan ise, yaptığı açıklamasında pes etmeyeceğini ve yoluna devam edeceğini söyledi.Gökhan Zan, daha önce yaptığı bir açıklamasında da tehdit edildiğini belirterek 'Çekilmem adına, bu yarışta olmamam adına açık çek teklif edildi. Ben bunu kabul etmedim. Hatta 2 defa aracılarla mafya denilen kişiler tarafından tehdit edildim. Ben bu insanlara boyun eğecek bir insan değilim.' demişti.