Naci Görür’den korkutan açıklama! Olası İstanbul depreminde o ilçelerde yaşayanlar dikkat…

Neredeyse her gün bir yenisi ile daha karşılaşarak Türkiye'nin deprem kuşağında olduğu gerçeğiyle yüz yüze kalmaya devam ederken deprem uzmanlarında sık aralıklarla uyarılar gelmeye devam ediyor.Özellikle de İstanbul'da yaşanması beklenen olası deprem riski yüzünden milyonlarca kişi açısından korkulu bekleyiş sürüyor.Çeşitli açıklamaların bulunduğu konu hakkında Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan bir açıklama daha geldi.Son olarak televizyon programında gerçekleştirdiği deprem konuşmasında Görür, olası deprem için hazırlanılması gerektiğinin altını çizerek en riskli bölgeler hakkında da bilgiler verdi.Görür konuşmasında, 'Bir an önce İstanbul'u planlı programlı, devletiyle, belediyesiyle, vatandaşıyla, omuz omuza, kol kola gönül birliğiyle depreme hazırlamamız gerekli. Aksi halde çok üzüleceğiz demektir.' İfadelerini kullandı.İstanbul'da en riski ilçeler hakkında da bilgiler veren Görür, '2. Boğaz Köprüsü'nü düşünün, harita üzerinde onun yerini belirleyin ve ona paralel doğu-batı bir çizgi çizin, onun güneyinde kalan alanlar 1999 depreminde hissettiklerinden çok daha fazla katbekat hissedeceklerdir.Kuzeyinde kalan alanlar da daha az hissedeceklerdir. Bu çizgi bir anlamda hasar durumunu yansıtıyor olabilir. Avrupa Yakası'nda zemin Anadolu Yakası'na göre daha kötü olduğundan Avrupa Yakası daha fazla hasar görecektir. Özellikle her iki yakada da kıyıya yakın yerler göreceli daha fazla hasar göreceklerdir.' ifadeleriyle riskin yüksek olduğu bölgelere dikkat çekti.