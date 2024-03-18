Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Türkiye'nin güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın batı kıyıları ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Türkiye'nin güneydoğu bölgelerinde görülecek yağışların, Şanlıurfa'nın doğusu, Diyarbakır, Batman ve Mardin illeri ile Siirt ve Şırnak'ın batısında kuvvetli sağanak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Muş'un güney, Van'ın güney ve batı, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalı.Meteoroloji, 10 il için sağanak ve kar yağışı yaparak sarı kod verdi. Vatandaşların olası aksiliklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.İşte il il hava durumu…Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 18°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 15°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 17°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 13°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR °C, 20°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri ile batı kıyıları yerel sağanak yağışlıHATAY °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı bulutluKONYA °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluSİVAS °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 13°CParçalı bulutluKARABÜK °C, 15°CParçalı bulutluSİNOP °C, 13°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 10°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.AMASYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 13°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurluTRABZON °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Muş'un güney, Van'ın güney ve batısında kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.ERZURUM °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıVAN °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıŞANLIURFA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı