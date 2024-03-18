Kayseri'de terör operasyonu: 7 kişiye işlem yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 10-17 Mart tarihleri arasında çalışmalar yapıldı.Yapılan çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, FETÖ soruşturmaları kapsamında 5, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Emniyetten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:"Terör Örgütleri ile Mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır"