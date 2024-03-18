İslam Memiş altın gram fiyatı için o günü işaret etti: 2500 liraya mı gidiyor?

Altın fiyatları rekorlar sonrası yerini kar satışlarına bıraktı. Ons altın fiyatı bu hafta açıklanacak Fed faiz kararına odaklandı. Peki altın gram fiyatı seyri ne olacak? Altın ve Para Piyasaları İslam Memiş, o günü işaret ederek alım fırsatını duyurdu.

Altın fiyatları yükselişlerine ara verdi. Piyasalar Fed faiz kararına kadar ons altın tarafında sakin seyir yaşanacağını bekliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise çarpıcı altın gram fiyatı yorumlarında bulundu.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni haftaya girerken dikkat çeken altın yorumları yaptı.

ONS ALTIN GERİ ÇEKİLDİ



İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



'Ons altın geçtiğimiz hafta 2188 dolara kadar yükselmişti. Buradan tekrar geri çekilme gördük.





'ALIM FIRSATI!'



Bu geri çekilmeleri izah etmiştim. Kısa vadede fırsat verecek.

ALTIN GRAM FİYATI 2500 LİRAYA MI GİDİYOR?



Gram altında orta ve uzun vadede 2500-2700 lira devamında da 3000 lira seviyesi beklentimiz devam ediyor.

'HER AY YENİ REKORLAR GELECEK'



Her ay yeni rekorlar göreceğiz. Bu rekorlar bizim için sürpriz olmayacak.





'ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT'



Bu hafta çarşamba günü Fed faiz kararı açıklanacak. Çarşamba gününe kadar piyasa oyalanacak. Durağan bir piyasa olacak.

'ALTIN FED FAİZ KARARINA KADAR ALIM FIRSATI VERİYOR'



Fed faiz kararı küresel piyasalar için oldukça önemli. Altın fiyatlarındaki düşüşler alım fırsatı. Çarşamba gününe kadar fırsat var. Sonrasında yeni zirveler görülür. Kar satışları bu hafta tamamlanır.'

