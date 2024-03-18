Başkan Erdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. Yıldönümü Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 109'uncu sene-i devriyesinde bir kez daha aziz şehitlerimizin manevi huzurundayız. Dünya tarihinde eşine nadir rastlanır bir destanla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu kahraman orduya önderlik etme şerefine nail olan komutanlarımızı saygıyla anıyoruz. Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun müdafaası için ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün de vatan topraklarında, sınırlarımızda ve sınırlarımız ötesinde ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gece gündüz faaliyet halinde olan askerlerimize mevladan kolaylıklar diliyoruz.Türkiye ve Türk milleti olarak Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz. Mehmet Akif, Çanakkale şehitlerini destanlaştıran şiirinde, 'Eski Dünya, Yeni Dünya bütün akvam-ı beşer. Kaynıyor kum gibi, Mahşer mi, hakikat mahşer. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada : Vahşetler denk.' Evet ülkemizin bilhassa son 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine bakıp maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz. Terör örgütlerini sınırlarımıza yığıp bizi istiklalimizle sınıyanlar bunlardı. Çeşit çeşit yöntemlerle egemenliğimize göz diken darbecileri üzerimize salanlar bunlardı. Her biri milletimizin zenginliği olan farklılıklarını kırılmaya yatkın fay hatları haline dönüştürmeye çalışanlar yine bunlardı.Geleceğimize güvenle yürümemizi sağlayacak iradeye sahibiz. 6 Şubat ardından yaşananlar bunun ispatı. Gelişmiş ülkelerin baş edemeyeceği enkazları kısa sürede kaldırıp yeni konutlar inşa edip teslimine başladık. Birliğimize beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkınca yedi düvel üstümüze gelse Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.Çanakkale Zaferi'ni bir kez daha tebrik ediyorum.