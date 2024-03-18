Bakan Şimşek, iş insanları ile buluştu

Bakan Şimşek, kentteki programı kapsamında ilk olarak Aydın Valiliği'ni ziyaret etti. Şimşek'i Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş'ın yanı sıra daire amirleri karşıladı. Yöresel kıyafetli öğrencilerin çiçek verdiği Şimşek, valilik anı defterini imzalayıp, Vali Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Şimşek, ardından AK Parti Aydın İl Başkanlığı ile Aydın Ticaret Odası'na birer ziyaret gerçekleştirdi. Şimşek'i Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları karşıladı. Şimşek, Aydın Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda iş insanları ile bir araya geldi. Şimşek'in tüm programı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.