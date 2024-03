20 yıl sonra yine platonik vahşet! Sahip çıktı bedelini canı ile ödedi

Adana'da yaşayan ve 'Mahallenin delisi' lakabıyla tanınan Necmettin But, 2004 yılında platonik aşık olduğu İngilizce Öğretmeni Bahar Doğan'ı (24), aşkına karşılık vermediği için tabancayla öldürdü.O zaman 28 yaşında olan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan But, 12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. Geçen yıl ise Antalya'nın Alanya İlçesine bağlı Avsallar mahallesine yerleşti.Ancak burada da kiracısı olduğu binanın sahibinin kızına platonik aşık oldu. Genç kız yüz vermeyince de rahatsız etmeye başladı.Bunun üzerine But 5 ay önce, kirayı ödemediği ve apartmandakileri rahatsız ettiği gerekçesiyle evden çıkarıldı.Evden atılmasından, apartman sakinlerinden evli ve 2 çocuk babası Ayhan Fidanboy'u sorumlu tutan But, intikam planı yapmaya başladı.Birkaç gün önce Fidanboy'u telefonla arayan Necmettin But (49), 'Senin yüzünden evden atıldım. Bunu sana ödeteceğim' diye tehdit etti.Bu tehdit üzerine Fidanboy eşi Eşi Adra Fidanboy'u uyarıp, Necmettin But eve gelmesi halinde kapıyı açmamasını söyledi.Önceki akşam motosikletle eski oturduğu binanın önüne gelen But, işten gelen Ayhan Fidanboy, aracından indiği sırada tabanca ile ateş etmeye başladı.Göğsüne ve başına 12 kurşun isabet eden Fidanboy kanlar içinde yere yığıldı. Eşinin vurulduğunu balkondan gören Adra Fidanboy, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans istedi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından talihsiz adamı hastaneye kaldırdı. Ancak Fidanboy tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olaydan sonra kaçan But'u arıyor.Ayhan Fidanboy'un kardeşi Ömer Fidanboy, 'Katile, ağabeyim dahil bütün bina sahip çıkmış. Ancak o binadaki bir kıza karşılıksız aşk duymuş. Etrafa rahatsızlık verince de binadan çıkartılmış.Gelip ağabeyimi öldürdü. Yengem yaşananların ardından komaya girdi ' diye konuştu. Ayhan Fidanboy'un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a götürüldü.