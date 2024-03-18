18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü! Büyük destan 109 yaşında

Şanlı ve kahraman Türk milleti adını tarihe altın harflerle yazdırdı.Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı, 19 Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı’ndaki deniz savaşıyla başladı. Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti.325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916'da Türk ordusunun zaferiyle sona erdi.Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu. Çanakkale'nin geçilemeyeceğini kanıtladı.Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli muharebelerinden "Çanakkale Savaşı" öncesinde İngiltere, Avrupa'da savaşın mevzi çatışmalara dönüşmesi üzerine, Çanakkale ya da Balkanlar'da yeni bir cephe açıp İstanbul'u ele geçirerek Osmanlı Devletini Almanya'dan ayırmayı ve kararsız Bulgaristan'ın ittifak devletleri yanında yer almasını önlemeyi düşünüyordu.Osmanlı güçlerinin 3 Şubat 1915'teki Süveyş Kanalı'na taarruzu sonuç vermeyince İngiltere, Mısır'daki güçlerini boğazlara yöneltti.İtilaf devletleri, 12'si İngiliz, 4'ü Fransız olmak üzere 16 muharebe gemisi, 6 muhrip, 14 mayın arama tarama ve bir uçak gemisinden oluşan donanmasıyla 19 Şubat 1915 sabahı, "Müstahkem Mevki Methal Grubu Bataryaları"na bombardıman başlattı.Methal Grubu'nda Ertuğrul, Seddülbahir, Kumkale, Orhaniye bataryaları ile Erenköy civarında yerleştirilmiş bir kısım seyyar obüs bataryası, Merkez Grubu'nda ise Anadolu ve Rumeli bataryaları bulunuyordu.Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle ikinci bombardıman 25 Şubat'ta yapıldı. 26 Şubat-17 Mart arasında ise itilaf devletleri donanması mayın arama taraması gerçekleştirdi ancak 17-18 Mart gecesi Nusret Mayın Gemisi, Erenköy Koyu'na ve boğaz geçişine mayın döşedi.Müttefik donanması, 18 Mart günü saat 11.15'te ilk atışlarla büyük bir taarruz başlattı. Saat 18.00'e kadar süren şiddetli çatışmalar sonunda, itilaf devletleri donanmasının üç muharebe gemisi "Bouvet", "Irresistible" ve "Ocean" zırhlıları battı, iki muharebe gemisiyle bir muharebe kruvazörü yara aldı.Yedi saat süren savaşta elde edilen kesin zafer, tarihe "Çanakkale Deniz Zaferi" olarak geçti ve Çanakkale'nin "geçilmezliği" tüm dünyaya ispat edildi.Çanakkale Deniz Zaferi, 109. yıl dönümünde törenlerle kutlanacak. Etkinlikler kapsamında Deniz Kuvvetleri yüzer unsurları ile Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirecek. SOLOTÜRK ise gösteri uçuşu yapacak. Dün törenler için son provalar yapıldı.