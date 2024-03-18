17 yaşındaki gencin korkunç sonu: İntihar etti demişlerdi! Gerçeği sorguda itiraf etti!

Antalya'da dün gece korkunç bir olay yaşandı. Oto yıkamacıda 2 hafta önce işe başlayan Arda Bağuç, Sercan Baki D., Enes Emre K. (19), kaldıkları konteynerde birlikte alkol almaya başladı.Telefonda kız arkadaşıyla konuşan Sercan D.'nin elindeki tabanca, Arda Bağuç'un başına doğru tuttuğu sırada ateş aldı. Tabanca sesini duyanların ihbarıyla bölgeye ekipler yollandı. Sağlık ekipleri, Bağuç'un hayatını kaybettiğini belirledi.Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bağuç'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.Bağuç'un arkadaşları ifadelerinde, arkadaşlarının intihar ettiğini ileri sürdü. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tabancanın bulunduğu konum ile ateş edilen noktanın farklılık gösterdiğini belirledi. Ekipler, tabancadaki 5 mermiden birinin namluya sürülü olduğunu, Bağuç'un başından çıkan mermi çekirdeğinin ise konteynerin tavan kısmını deldiğini belirledi.Gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine götürülen ikiliden Enes Emre K.'nın ifadesinde, Sercan Baki D.'nin Bağuç'a tabancayla ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Enes Emre K.'nin 'Sercan akşam alkol aldığımız esnada kız arkadaşıyla konuşuyordu. Elinde tabanca vardı.Bizimle çok fazla iş yapacağını, bizim onun aslanları olduğumuzu dile getirdi. Bir anda ne olduğunu anlamadım ve başına doğruttuğu tabanca ateş aldı' dediği belirtildi.Sercan Baki D. ise suçlamaları kabul etmedi. Sercan Baki D.'nin 7 ayrı suçtan, Enes Emre K.'nın ise kasten yaralama suçundan kaydı olduğu belirlendi. Sercan Baki D. ve Enes Emre K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.