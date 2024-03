İBB ve CHP'li belediyelere çalışan PKK propagandacısı firari trol yakalandı

İBB ile ABB olmak üzere CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı ortaya çıkan PKK propagandacısı Übeyit Bartın Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alındı.Bartın hakkında yasa dışı bahis suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılmıştı. Bartın hakkında ayrıca terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma suçundan dosyası bulunuyor.CHP'li belediyelere çalıştığı ortaya çıkmıştıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkardığı firari Übeyit Bartın'ın 6 hesabın yer aldığı sosyal medya trol ağı ile CHP'li belediyeler ve belediye başkan aday adaylarına çalıştığı ortaya çıkmıştı.PKK propagandası yapma suçundan da hakkında dosyalar bulunan Bartın'ın, özellikle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) gibi yerlerde çalıştığı belirlendi. Söz konusu belediyelere "Bartın trol ağı" tarafından sosyal medyada para karşılığı PR çalışmaları yapıldığı belirlenmişti.Bartın'ın şirketi olan Bartın Medya Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne CHP'li İBB'den 2023 yılında yaklaşık 1,5 milyon TL ödeme yapıldığı öğrenildi. Söz konusu ödemenin, İBB iştiraki olan İstanbul Kültür Sanat A.Ş. tarafından "muhtelif organizasyonlar kapsamında kamera ve fotoğraf çekimi hizmet alım işi" adı altında gerçekleştirildiği belgelendi.Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok trol ağı ile kendisi hakkında karalama kampanyası yapanlar ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Altınok "Rakiplerimizin terör örgütü propagandasını yapan ve yasa dışı bahis suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan bir çete liderinden medet ummaları, finans dahil her türlü imkanlarını seferber etmeleri ne denli çirkefleştiklerini gözler önüne sermektedir." dedi.Yasa dışı bahis suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında yakalama kararı çıkardığı ve bugün gözaltına alınan Übeyit Bartın’a ait trol ağının deşifre olduğunu ve söz konusu şahsın CHP tarafından finanse edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.Kirli ağa ait hesaplar incelendiğinde şahsımı 7/24;Söz konusu haberde yer alan ve açık kaynak dijital bilgiler ışığında hakkımızda karalama kampanyası başlatanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.Deşifre olan trol ağı çetesinin 1 numarası olan şahsın aynı zamanda terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığının tespit edilmesi ayrıca manidardır. Öyle ki rakiplerimizin terör örgütü propagandasını yapan ve yasa dışı bahis suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan bir çete liderinden medet ummaları, finans dahil her türlü imkanlarını seferber etmeleri ne denli çirkefleştiklerini gözler önüne sermektedir.Düştükleri çukurdan zirveye taş atmaya çalışan zavallılardan, senaristlerinden, yalan siyasetinden medet umanlardan ve terör örgütleriyle açık ittifak yapanlardan yargı önünde hesap soracağız.