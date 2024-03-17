Ekrem İmamoğlu'nun kirli rant ağı deşifre oldu: 4 başlıkta gruplandırdılar! İşte o isimler

Türkiye, CHP'deki para sayma görüntülerini konuşurken olaya ilişkin perde arkası detaylar da verilen ifadelerle birlikte tek tek ortaya dökülüyor. Olayın baş aktörlerinin Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin çıkması ise kamuoyunda "Ekrem İmamoğlu'nun rant ağı kimlerden oluşuyor?" sorularına neden oldu. Ekrem İmamoğlu'nun kirli "rant şebekesi" ile ilgili çarpıcı bir paylaşım ise sosyal medyaya damga vurdu. "İBBHaber" adlı hesap; CHP'li İBB Çalışanları, İnşaat Firması Sahipleri, Ajans Sahipleri ve CHP'li Siyasetçiler olarak gruplandırdığı ağı gözler önüne serdi.

Halka hizmet etmek yerine algı peşinde koşan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her geçen gün yeni bir skandalı daha ortaya çıkıyor.CHP'deki para sayma görüntüleri gündeme bomba gibi düşerken, olayın 'kahramanları' ise Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler çıktı.Murat Ongun'un İBB bütçesinden finansmanını sağladığı sosyal medyadaki 'İBBHaber' isimli hesap ise Ekrem İmamoğlu'nun kirli rant ağına ilişkin çok çarpıcı bir paylaşımda bulundu. 'Rant Şebekesi' CHP'li İBB Çalışanları, İnşaat Firması Sahipleri, Ajans Sahipleri ve CHP'li Siyasetçiler olarak gruplandırılarak deşifre edildi.Necati Özkan: CHP'li İBB Başkanının kampanya direktörü, siyasi danışmanı ve Öykü Ajansın sahibiÜnal Uzun: CHP'li İBB Başkanının iletişim danışmanlarından ve Lobby PR'ın sahibiTuran Taşkın Özer: CHP İstanbul Milletvekili, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve CHP'li İBB Başkanının AvukatıMehmet Murat Çalık: CHP'li Beylikdüzü Belediye BaşkanıHasan Akgün: Büyükçekmece Belediye BaşkanıMurat Ongun: Eski CHP'li İBB Sözcüsü, Medya AŞ Yönetim Kurulu BaşkanıFatih Keleş: CHP'li İBB Başkanının Danışmanı ve 'kasası'Can Akın Çağlar: CHP'li İBB Genel SekreteriEmrah Bağdatlı: Murat Ongun'un yardımcısıEmre Yeşilördek: CHP'li İBB'de finans danışmanıElçin Karaoğlu: CHP'li İBB Boğaziçi İmar MüdürüErtan Yıldız: CHP'li İBB Başkanının Danışmanı ve Ertan İnşaat'ın sahibiTuncay Yılmaz: İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü'Kalfa' Adem Soytekin: Asoy İnşaatın sahibi, CHP'li İBB Başkanının 'ihale ağası'Ali Gül: Gül İnşaat'ın sahibi