CHP'nin ittifak ortağı DEM'den İstanbul'un göbeğinde 'APO' mitingi! PKK marşı açıp “Biji serok kürdistan' diye böğürdüler

CHP'nin 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak çalışmaları yürütüp Esenyurt, Mersin ve Akdeniz'de ortak aday çıkarttığı DEM Parti Kandil'e selam durmaya, elebaşı Öcalan'a özgürlük istemeyip PKK'lı güzellemesi yapmaya devam ediyor. Durum öyle bir vaziyet aldı ki DEM Parti İstanbul'un göbeğinde APO mitingi yapacak kadar işi ileri götürdü. Yenikapı'daki 'nevruz' maskeli bölücü mitinginde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı. Van'da ise “biji serok Apo” sloganları atıldı ve teröristbaşı Öcalan propagandası yapıldı. Etkinlik alanında “Biji serok kürdistan" böğürtüleri yükseldi

Yerel seçimlere günler kala CHP - DEM hattındaki kirli ittifak boyut kazanarak büyüyor.Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı. Buna karşılık DEM'liler CHP listelerinde kendilerine yer buldu.Daha sonrasında DEM Parti İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yaptı. Miting alanına eli kanlı Öcalan'ın posteri asıldı, "İmralı kapatılsın APO çıksın" sloganları atıldı.Ekrem İmamoğlu'nun 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği Sancaktepe mitinginde ise DEM Parti bayraklarının sallanması ise ittifakın en net kanıtlarından biri oldu.Bölücü ittifak hız kesmeden sürerken DEM Partili isimler Kandil'e selam durmaya, elebaşı Öcalan'a özgürlük istemeyip PKK'lı güzellemesi yapmaya devam ediyor.CHP'nin uzlaştığı DEM Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki 'nevruz' maskeli bölücü mitinginde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı.DEM Parti'nin Van mitinginde ise "biji serok Apo" sloganları atıldı ve terörist başı Öcalan propagandası yapıldı.Tüm bu yaşananlar CHP - DEM hattındaki kirli ittifakın tehlike arz eden boyutunu da gözler önüne serdi.