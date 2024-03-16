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Beyaz Gazete
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TCG Anadolu, 18 Mart törenleri için Çanakkale Boğazı’na geldi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek olan geçit töreni kapsamında ‘TCG Anadolu’, Çanakkale Boğazı’nda düzenlenen provalara katıldı.

Ekleme: 16.03.2024 - 17:20 Güncelleme: 16.03.2024 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
TCG Anadolu, 18 Mart törenleri için Çanakkale Boğazı’na geldi
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümünü nedeniyle kent merkezi ve Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesinde törenler düzenlenecek.

Şehitler Abidesinde düzenlenecek program kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait unsurların 18 Mart günü Şehitler Abidesi önünde geçekleştireceği geçit töreninin provası yapıldı.

TCG Anadolu provaya katıldı

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, bugün Çanakkale Boğazı’nda düzenlenen geçit provasına katıldı.

TCG Anadolu, 18 Mart törenleri için Çanakkale Boğazı’na geldi

SOLOTÜRK uçuş gerçekleştirecek

Abidedeki törende ayrıca SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirecek.