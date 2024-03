Sicili kabarık çıktı: Bülent Cihantimur ile ilgili bir skandal daha...

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma günü yaşanan kaza Türkiye'nin gündemine yerleşti. Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un, 3 ATV motoru ile geziye çıkan ve araçları arızalandığı için emniyet şeridinde duran gruba çarpması sonucu 4 kişi yaralandı, evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı ise feci şekilde can verdi.Kazayı haber alır almaz olay yerine giden ve yaralıların telefonlarını bile toplayarak delilleri karartmaya çalıştığı belirlenen cani anne Eylem Tok ise ABD vatandaşı oğlu Timur ile birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtığı tespit edildi.'Kara para aklamak', 'vergi kaçırmak', 'örgüt kurmak' suçlamalarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın ardından birçok fenomen hakkında inceleme başlatılmış, hatta soruşturma başlatılmıştı. Soruşturulan o fenomenlerden biri de kamuoyunda 'Tayyargiller' olarak bilinen Tayyar ve Özlem Öz çiftiydi. Onların dosyasında 13 şüpheli vardı, o şüphelilerden biri de Bülent Cihantimur'du.Fenomenlere yönelik kara para soruşturmasında adı geçen Cihantimur, 'Tayyargiller' olarak bilinen Tayyar ve Özlem Öz çiftine yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 5 ayrı suçtan soruşturmada yer alan 13 şüpheliden biriSoruşturmanın ilk savcısı sadece Öz çiftine ait Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri LTD. ŞTİ., Özlem Öz Sağlık ve Güzellik LTD. ŞTİ. ve Tasf. Halinde Enila Tekstil Ürünleri ve Kozmetik TİC. LTD. ŞTİ. şirketlerine kayyum atanmasını istedi. 3 şirkete kayyum atanırken Bülent Cihantimur'un estetik merkeziyle ilgili bir işlem yapılmadığı öğrenildi. Öz çifti ve Cihantimur'un da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında, geçen kasım ayında 'mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan yurt dışında çıkış yasağı koyulduğu belirlendi.Sözde yazar Eylem Tok'un, Cihantimur'un estetik merkezlerinde asistan olduğu ve şantaj yaparak evlendikleri öne sürülüyor. Kendisini yazar olarak tanımlayan Tok'un sadece 2 kitap yazarak yaşadığı lüks hayat da kara para aklama, vergi kaçırma, illegal işler iddiasını da gündeme getirdi.Geçmişte mesleki siciliyle ilgili iddialarla bir kez daha gündeme geldi. Doktor Bülent Cihantimur hakkında çok sayıda ihmal iddiası var. Cihantimur, 6 yıl önce 60 yıllık geçmişi olan Türk Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi derneği üyeliğinden genel kurul kararıyla ihraç edildi.Dernekten ihraç edilen sayılı cerrahtan biri oldu. Cihantimur'un dernek üyeliğine son verilmesinin nedenlerinden biri tır dorsesinde estetik kliniğinin pazarlamasını yaparak cilt bakımı satışı yapmak ve hekimlik değerlere aykırı davranmaktı.Bunun dışında birçok hasta tarafından da adı şikayete konu oldu.