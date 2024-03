İsrail’de katiller kabinesi birbirine girdi! Netanyahu yeni saldırı demişti: O öneri kriz yarattı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Refah şehrine operasyon planını onayladığı belirtildi. Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi sunmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün, başkent Tel Aviv'de savaş kabinesini topladı.Toplantının ardından Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Hamas'ın son taleplerini 'saçma bulduğu' gerekçesiyle reddettiği ifade edildi. Açıklamada İsrail'in ateşkes anlaşmasına ilişkin görüşmeleri sürdürmek üzere Katar'a bir heyet göndereceği aktarıldı.Netanyahu'nun İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze'nin güneyindeki Refah şehrine operasyon planını onayladığı ifade edilen açıklamada, IDF'nin operasyona ve sivilleri tahliye etmeye hazır olduğu kaydedildi.Uluslararası çağrılara rağmen ateşkes önerisini kabul etmeyen ve yeni saldırının sinyalini veren İsrail savaş kabinesinde bir kriz yalandığı, ülke basınına yansıdı. The Times of Israel'in haberine göre sık sık Netanyahu ile fikir ayrılığına düşen Savunma Bakanı Yoav Gallant, savaştan sonra Gazze'yi Filistinlilerin yönetmesi gerektiğini çünkü bunun en uygun seçenek olduğunu söyledi.Habere göre kabine toplantısında konuşan Gallant, İsrail'in işgalinden sonra Gazze'de gerçekleşebilecek dört senaryoyu sıraladı.İlk olarak Hamas'ı öne süren Gallant, İsrail güçlerinin tamamen yenilgiye uğratmaması halinde Gazze'nin Hamas tarafından yönetilmeye devam edebileceğini ileri sürdü.İkinci 'seçeneğin' İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etmesi olduğunu söyleyen Gallant, işgalin daha kesin bir çözüm olduğunu savundu.Üçüncü seçeneğin, Gazze'de bir belirsizlik yaratacağını söyleyen Gallant, bu senaryoda 'yapılandırılmış' bir liderliğin olmadığı Gazze'de belirsizlikle gelen bir krizin filizleneceğini iddia etti.Gallant son olarak Gazze'yi yerel Filistinlilerin yönetmesinin bir seçenek olduğunu söyledi. Gallant bu dört senaryodan 'en az zararlı olanının' Gazze'nin Hamas'la bağlantısı olmayan Filistinliler tarafından yönetilmesi olduğunu söyledi.Ne var ki Gallant'ın bu önerisi, savaş kabinesinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bu öneri, Gazze'yi tamamen ele geçirerek İsrail topraklarına katmak isteyen Güvenlik Kabinesi üyelerinin tepkisine yol açtı.Netanyahu ile Gallant arasındaki tansiyonun sık sık yükseldiği biliniyor. Geçen haftalarda ülke basınına yansıyan haberlere göre yapılan bir kapalı toplantıda ikili arasında sesler yükselmişti. Netanyahu, Gallant'ı siyasi değerlendirme yapmakla suçlayarak, 'Filistin yönetimi hakkında bir şeyler duymak istemiyorum.' demişti. Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamalarda saldırılar sonrası Gazze'nin idaresinin Filistin yönetiminde olmasını reddettiğini söylemişti.Hamas'ın, Gazze'de ateşkes için arabuluculara sunduğu teklifin, her biri 6 hafta sürecek 3 aşamadan oluştuğu belirtildi. Hamas'tan ismini açıklamayan üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada, Mısır ve Katar'a sunulan teklifin ayrıntıları hakkında bilgi verdi.Yetkili, teklifin ilk aşamasının, İsrail askerlerinin Gazze'deki şehir merkezleri ile Er-Reşid ve Salahaddin caddelerinden çekilmesi, yerinden edilenlerin güneyden kuzeye dönmesi ve yardımların geçişine izin verilmesi, İsrailli kadın, çocuk ve yaşlı esirlere karşılık 700'ü aşkın Filistinli esirin serbest bırakılmasını içerdiğini söyledi.Buna göre ikinci aşamanın, Gazze'deki esir askerlerin serbest bırakılmasını ve bu süreç başlamadan önce kalıcı ateşkes ilan edilmesini öngördüğü kaydedildi. Hamas'ın bu aşamada, her bir 'canlı' esir kadın askerin serbest bırakılması karşılığında 30'u müebbet hapis mahkumu 50 Filistinli esirin serbest bırakılmasını istediğini dile getirdi. Söz konusu yetkili üçüncü aşamaya ilişkin ise bilgi vermedi.