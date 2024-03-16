CHP'li başkan adayından skandal hareket! PKK'nın müzğine eşlik etti

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile işbirliği yapan CHP'de skandallar bitmiyor.CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ DEM İÇİN ÇALIŞIYORYapılan ittifak çerçevesinde Mersin'in Akdeniz ilçesinde düşük profilli 'tavşan aday' çıkararak Akdeniz ilçesini DEM'e peşkeş çeken CHP'liler, kendi adayı yerine DEM Parti adayı ile seçim çalışmalarına katılıyor. CHP Akdeniz Belediye Meclis Üyesi Bayram Yıldırmaz'ın, 'İstiklal Marşı okumak zorunda değilim' diyerek İstiklal Marşı okumayan DEM Parti belediye başkan adayı Nuriye Arslan ile DEM Parti Mersin milletvekili Ali Bozan'ın yanında DEM Parti için oy istediği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.Akdeniz ilçesinde tavşan aday çıkartan CHP'nin, seçmeninden belediye başkanlığı için DEM Parti'ye, meclis üyeliği için CHP'ye oy vermesini istediği belirtiliyor. Yıldırmaz'ın DEM'lilerle Akdeniz İlçesi Müfide İlhan Mahallesi'nde yaptığı seçim çalışmaları da bu iddiaları güçlendirdi. DEM milletvekili Ali Bozan'ın, CHP'li Yıldırmaz'ın ve Nuriye Arslan'ın olduğu seçim çalışmasına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.Geçtiğimiz günlerde CHP İzmir Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman, bölücü terör örgütü PKK'nın müziğine eşlik edip tempo tuttu. O anlar sosyal medyada büyük tepki topladı.Terör örgütü PKK cephesinden de sık sık ittifaka destek açıklamaları geliyor. PKK elebaşı Murat Karayılan, yaklaşan yerel seçimleri 'tarihi bir dönem' olarak niteleyip 'Önemli bir yıla, önemli bir bahara girdik. Kürt halkı olarak çok önemli bir aşamadan geçiyoruz. Böyle bir aşamada yerel seçimlerin de önemli bir rolü var. Bu tarihi dönemde Kürt halkı da ortak bir stratejiye sahip olmalı, ulusal birliğini gerçekleştirmeli' diyerek CHP ve DEM arasındaki kent uzlaşısına destek istedi.Murat Karayılan 'Bu temelde tüm yurtsever halkımızı selamlıyorum, umut ediyorum ki iyi bir sonuç alacaklardır' sözleriyle CHP - DEM ittifakına başarı diledi.Kandil'deki ininden başını çıkartıp seçimle ilgili talimatlar veren Karayılan, Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Ramazan ayını da kirli propagandasına alet etti.CHP ve DEM için açık açık oy dilenen Murat Karayılan, mütedeyyin Kürt seçmeni 'Şu anda kutsal Ramazan ayındayız. Bu ayda zalimlere oy verirse bu günah değil mi? Günahtır. Bu hususta yurtsever, vicdan sahibi, inançlı kesimlere çağrımdır; düşünüp ona göre oyunu kullanmalılar. Bir kişinin oyu iradesidir; kimse iradesini satmamalıdır' sözleriyle manipüle etmeye çalıştı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Kayyumlardan rahatsızız' sözleri sonrası PKK elebaşı Mustafa Karasu gibi Murat Karayılan da CHP'ye 'Kayyumların kaldırılmasına ön ayak olun' talimatı gönderdi.Karayılan, 'Mesela kayyumlar. Kürdistan'da belediyelere kayyum atıyorlar. Kayyum nedir? Kürt halkının iradesinin ihlal edilmesidir. Kürt'ü tanımamaktır. Nasıl ki önder Apo üzerindeki tecrit, psikolojik işkence sadece bir kişiye yönelik değil de bir halka, Kürt halkına yönelikse kayyumlar da böyledir' diyerek terörle iltisaklı belediyelerden kayyumların kaldırılması gerektiğini savundu.Terör tutuklusu HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'ya arka çıkan PKK elebaşı Murat Karayılan, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da 'suçsuz' olduğunu savundu.