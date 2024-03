Başkan Erdoğan'dan 31 Mart mesajı!

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;Hadi gel Erzurum'a gel. Maşallah bu ne güzellik böyle. Sevgili Erzurumlular, dadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum.Erzurum yine bugün başka güzel. Erzurum için ne desek azdır. Öncelikle 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın en verimli netice aldığı şehirlerin başında Erzurum yer alıyor. Dadaş vefasını, sevdasını yine gösterdi. Dadaş dosta da düşmana da mesajını verdi. Bu mesajın içinde acısıyla tatlısıyla tarihimizin her anını sahiplenme var. Bu mesajın içinde gözünü vatanımızın birliğine gözünü dikenlere meydan okuma var. Bu mesajın içinde ülkenin ve milletin hayrına ne varsa hepsi mevcut.Sorun bakalım şu anda meydan ne kadar, rakamı aldım. Bugün 40 bin. Erzurum, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Erzurum'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı renklerine boyamaya var mıyız?Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günleri, manevi kazanımların yanında çalışmalarımız bakımından da çok iyi değerlendirmeliyiz. Çok çalışacağız. Her zamankinden daha fazla koşturacağız.Biz insanlarımıza ve şehirlerimizi bu güne kadar hep eser ve siyaset hizmetiyle gösterdik. Erzurum'a 173 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. 107 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. 13 millet bahçesi projemizden 10'unu tamamladık.Yaptığımız yatırımlarla modernize ettiğimiz Erzurum Havalimanı'nın yolcu sayısı 105 binden 1 milyonun üzerine çıkardık.Erzurum'a çok daha fazla yatırım yapacağız. Sizlerden yine çok güçlü destek bekliyoruz.Milletimizin bu kutlu davasının birilerince pazarlık masalarında meze yapılmasına gönlümüz razı gelmez. Türkiye sıkıntılı dönemlerden geçerek bu günlere geldi. Hangi kazanımın hangi bedeller ödenerek elde edildiğini milletimiz iyi biliyor. Dadaş, Erzurumlu çok daha iyi biliyor. Kazanımlarımızın elitler başta olmak üzere birilerini hala rahatsız ettiğini aklı selim olan herkes görebiliyor.