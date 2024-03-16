Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Mohammad İshak Dar ile telefonda görüştü.Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Pakistan Dışişleri Bakanı Mohammad İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, kısa süre önce Dışişleri Bakanı görevine atanan Pakistanlı Mevkidaşı Dar'ı tebrik etti.Görüşmede, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin önümüzdeki dönemde de devam edeceği teyit edildi. Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.