Türkiye - Irak güvenlik görüşmeleri sonuç bildirisi yayınlandı! 7 madde tek hedef: Terör örgütü PKK bitecek! Bağdat yönetimi yasaklı örgütler listesine aldı

Aralık ayında Ankara'da gerçekleşen güvenlik zirvesinin ikincisi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapıldı.Irak'ta terör örgütü PKK'nın bitirilmesi süreci devam ederken aynı zamanda Türkiye, Kalkınma Yolu Projesiyle Bağdat ile ilişkilerini daha ileri seviyeye taşımayı planlıyor. Bu projenin hayata geçirilmesiyle Irak'ın Basra Körfezinden doğrudan Türkiye'ye uzanan bir ticari yol oluşturulmuş olacak.Zirvenin ardından 'Türkiye-Irak Güvenlik Mekanizması Görüşmesi'nin ardından yayımlanan ortak sonuç bildirisinde; tarafların, 19 Aralık 2023'te Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmelerin devamı niteliğindeki bu temaslarda, bölgesel gelişmeler ve ikili alanlardaki çeşitli sınamalar karşısında takınacakları ortak tutumun istişare edildiği belirtildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ramazan ayı sonrasında Irak'ı ziyaretinin hazırlıklarının da ele alındığı kaydedilen bildiride, tarafların, bu tarihi ziyaretin başarısı için tüm çabaların ortaya konacağını teyit ettiği vurgulandı.Bildiride, görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin muhtelif kulvarlarında yapısal çerçeveyi oluşturmak ve bu suretle düzenli temas mekanizmaları tesis etmek amacıyla bir Mutabakat Zaptı üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar verildiği aktarıldı.Türkiye ile Irak arasında, ilişkilere stratejik bir çerçeve oluşturulması anlayışıyla hazırlayacakları bu metin marifetiyle iki ülke yetkililerinin eş güdümlü şekilde, düzenli aralıklarla ve sonuç odaklı bir yaklaşımla çalışmak üzerinde mutabık kaldığına dikkat çekilen bildiride, bu kapsamda terörle mücadele, ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarında münhasıran çalışacak Ortak Daimi Komitelerin ihdasının kararlaştırıldığı ifade edildi.Görüşmelerde, her iki tarafın da Irak'ın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği önemin vurgulandığı bildiride, ayrıca PKK'nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altının çizildiği ve söz konusu örgütün Irak topraklarında mevcudiyet göstermesinin Irak Anayasası'nı ihlal ettiği anlamına geldiğinin kayda geçirildiği aktarıldı.Bildiride, Türkiye'nin, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK'nın Irak'ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşıladığı; tarafların, Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi hedef alan örgüt ve uzantılarına yönelik alınması gereken önlemler konusunu istişare ettiği vurgulandı.Tarafların, Gazze'de soykırıma varan katliam başta olmak üzere, bölgedeki sınamalara ilişkin görüş teatisinde bulunduğu kaydedilen bildiride, Filistin davasının desteklenmesi konusunda güçlü iradelerinin teyit edildiği belirtildi.Bildiride, tarafların, öngörülen temas mekanizmaları çerçevesinde, görüşmelerin düzenli ve kesintisiz bir çerçevede sürdürülmesi üzerinde mutabık kaldığı aktarıldı.Aralık 2023'te Irak ile Türkiye arasında yapılan güvenlik odaklı görüşmede Irak, PKK'yı 'ortak tehdit' olarak tanımlarken bu defa ilk kez 'yasaklı örgüt' olarak tanımladı.Ayrıca, Irak Ulusal Güvenlik Konseyinin kararı ilk kez kamuoyuyla paylaşılırken, ortak mücadeleden ilk kez bahsedildi ve PKK'nın Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi hedef aldığı vurgulandı.Zirve kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Bağdat'ta Hüseyin ile görüştüğü belirtildi.Açıklamada, ziyaret vesilesiyle, Irak Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan güvenlik toplantısına, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun da katıldığı kaydedildi.Bağdat'taki güvenlik zirvesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak'a yapacağı ziyarette, terörle mücadele ve hudut güvenliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağını ve enerji gibi farklı konuların da konuşulacağını bildirdi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Irak'a yapacağı ziyaret ile kısa süre önce Türk askerlerinin sınır ötesinde Iraklı yetkililerle yaptığı toplantıya ilişkin sorular üzerine, şunları söyledi:'Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aralık ayında Ankara'da Iraklı yetkililerle bir Güvenlik Zirvesi gerçekleştirilmişti. Bu zirvenin ikincisi bugün Irak'ta yapılacak. Bu görüşmelerde güvenlik ve askeri işbirliği konuları öncelikli olmak üzere terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ele alınacaktır. Ankara'daki toplantıda terör örgütü PKK'nın her iki ülke için de 'ortak tehdit' olduğu vurgulanmıştı. Bu zirvede terörle mücadelede ve hudut güvenliğinde görüş alışverişinde bulunulacak ve ayrıca enerji gibi farklı konular da konuşulacak.Türk komutanların sınır ötesinde yaptığı toplantı ise Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Iraklı yetkililerle olan toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini arttırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü. Önümüzdeki dönemde bu tarz işbirliği ve koordinasyon toplantıları devam edecektir.'Ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanlığında 13 Mart'ta düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Keçeli, 'ABD ile temaslarımızda PKK'nın Irak'taki varlığı ve mücadelemiz çerçevesinde izin almamız icazet almamız söz konusu değil.' dedi.Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden yurt dışı kaynaklı terör örgütüne operasyon yapılacaksa icazet alınacak tek entitenin BM şartının 51'inci maddesi olduğunu vurgulayan Keçeli, bunun dışında herhangi bir uluslararası yapı ya da 3'üncü tarafla bu kanıyı o açıdan ele almadıklarını söyledi.Keçeli, 'ABD'nin askerleri Irak'ta, dolayısıyla bizim PKK'ya dönük mücadelemizle bağlantılı olarak onlarla görüşüyoruz ancak bu bir icazet izin almak anlamında gerçekleşmiyor.' dedi.Ziyaret öncesi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 13 Mart'ta Irak sınırında incelemelerde bulundu.Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in beraberinde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Şırnak'a gittiği belirtildi.Şerafettin Elçi Havalimanındaki karşılamanın ardından helikopter ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Yaşar Güler'in, inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alan Güler'in, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdiği kaydedildi.Bilindiği gibi Türkiye, 23 Aralık ve 13 Ocak'taki hain saldırılar sonrası düğmeye bastı. Başkan Erdoğan'ın 'PKK bu yaz bitecek' açıklaması sonrası önce Bakan Fidan, ABD'de kararlılığımızı anlattı.Ardından Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Müsteşarı Kalın Iraklı yetkililerle toplandı. Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirecek olan Türk heyeti de terör örgütü PKK'yı yok edecek 'Ortak Harekat Merkezi'nin kurulması için planları hazırladı. Büyük temizlik operasyonu an meselesi.Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'a bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yıldız, 12 Mart'ta açıklamalarda bulundu. Yıldız, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin yanı sıra Yunus Emre Bağdat Kültür Merkezini de ziyaret etti.Yıldız, 'Önümüzdeki dönemde yapılacak olan bakanlar toplantısı ve Cumhurbaşkanımızın ziyaretine hazırlıklar yapacağız.' dedi.Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:'Koridorlar ve kalkınma yolları bunlar dönemin bağlantı araçları ve kalkınmanın temel unsurları. Bunları Avrupa'da ve özellikle bize yakın Balkan bölgesinde görüyoruz. Bunlar hem bağlantı sağlıyor hem ekonomiye canlılık getiriyor hem de ülkeler arasında güven sağlıyor. Türkiye ve Irak üzerinden yapılacak Kalkınma Yolu büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Türkiye büyük bir ekonomidir ve Avrupa'ya komşudur. Irak da büyük bir ekonomiydi inşallah gene de öyle olacak. İki ülke de çok istekli ve yapıldığı takdirde maliyetiyle karşılaştırılmayacak kadar fayda getireceğini düşünüyoruz.'Başkan Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edeceğini aktaran Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, şöyle konuştu:'Planlama ve hazırlıklara göre ziyaret (Cumhurbaşkanı Erdoğan) nisan ayı bitmeden olacak. Cumhurbaşkanımızın en son Başbakan iken 2012 ziyaretinde ben buradaydım. Arada çok devlet ziyareti niteliğinde olmayan Ankara'da Başbakanlarla (Iraklı) görüşmeler oldu. Bu ziyaretin de (Cumhurbaşkanı Erdoğan) artık zamanı geldi ve nisan bitmeden de olacak inşallah.'Irak ziyaretinin açıklanmasının ardından masada Kuzey Irak'a yapılacak terör operasyonunun da olması bekleniyor. Bilindiği gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'İnşallah bu yaz, Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız. Irak-Suriye sınırları boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturacağız' mesajıyla birlikte tarihi operasyon için düğmeye basılmıştı. Başkomutan Erdoğan'ın 'harekât direktifi' üzerine Pençe-Kilit bölgesindeki son noktalar da teröre kapatılacak.Konuyla ilgili 11 Mart'ta yapılan zirvede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığının paylaşımına göre, Bakan Güler, Fidan ve Kalın'ı bakanlığın girişinde ayrı ayrı karşıladı.Karşılamanın ardından Güler, Fidan ve Kalın basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Toplantının Başkan Erdoğan'ın teröre vurulacak son darbe talimatının ardından yapılması 'büyük harekat hazırlığı yapılıyor' değerlendirmelerine neden olmuştu.12 Mart'ta ise Irak sınırında kritik bir temas gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra etti.