Acı olay geçtiğimiz ağustos ayında İzmir Buca'da yaşandı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Deniz Demirbayraklı evinde saçını boyarken fenalaştı. Bağırarak komşularından yardım isteyen genç kız hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi bulunmayan genç kızın cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Genç kızın ölümü Muğla'da yaşayan baba Sertan Demirbayraklı'yı (43) yasa boğdu.İzmir Adli Tıp Kurumu'nda genç kızın kan ve doku örnekleri incelendi. SABAH'ın ulaştığı otopsi raporuna göre, genç kızın ölümünde herhangi bir şüpheli durum bulunmadı. Deniz Demirbayraklı'nın kalp krizine bağlı olarak doğal ölüm sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu otopsi raporunu savcılığa gönderdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da otopsi raporu doğrultusunda kovuşturmaya yer yoktur kararı verdi.Genç kızın ailesi avukatları Güçlü Özuğurel aracılığıyla savcılığın verdiği takipsizlik kararına İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak itiraz etti. SABAH'a konuşan avukat Güçlü Özuğurel, "İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan gelen kalp krizi sonucu doğal ölüm raporuna istinaden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.Saçını boyarken ölmüştü: Deniz Demirbayraklı ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı!Savcılığın verdiği takipsizlik kararına tarafımızca İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak itiraz edildi. Olay mahallinden elde edilmiş olan dünyaca ünlü bir firmaya ait saç boyası tüpleri ve diğer metaryeller üzerinde inceleme yaptırılmadı. Saç boyası tüpleri ve diğer meteryallerin içersinde kalp krizini tetikleyecek etken madde olup olmadığına bakılmadı. Ayrıca olayda ihmali olduğunu düşündüğümüz ambulans görevlileri hakkında eksik inceleme yapıldı. Bu gerekçelerle itirazda bulunduk" dedi.Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Deniz Demirbayraklı, Türkiye'yi uzay bilimlerinde NASA'dan daha iyi seviyelere getirmek istiyordu. Genç kız uzay bilimleri bölümünde araştırma görevlisi olmayı istiyordu.İngiltere'nin Skipton kentinde yaşayan iki çocuk annesi emlakçı Julie Mccabe, 2015'te ünlü markanın saç boyasına gösterdiği alerjik reaksiyon sonucunda komaya girmiş ve hayatını kaybetmişti. Yine İngiltere'de 2011'de iki çocuk annesi Julie McCabe, saçlarını hazır boyayla boyarken, aniden nefesi kesilmişti.Saçını boyarken ölmüştü: Deniz Demirbayraklı ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı!Boyada bulunan 'parafenil diamin' maddesine karşı alerjik reaksiyon gösteren McCabe, yaşamını yitirmişti. McCabe'den önce de İskoçya'da 17 yaşındaki Tabatha McCourt, saçını boyadıktan 20 dakika sonra yere yığılmış ve kurtarılamamıştı.