Özgür Özel, Eskişehir'de cami açılışına katıldı! Namaz anısını anlattı

Son zamanlarda partisinde yaşanan kaoslarla gündeme gelen Özgür Özel, Eskişehir'e gitti.CHP'de ortaya çıkan para sayma görüntülerine de "Bilmiyorum" diyen Özel, bu kez camii açılışına katıldı.CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen birlikte Eskişehir’de 100. Yıl Camisi Tesislerinin açılış töreninde konuştu.Namaz anısını anlattıYeniden aday olmak istediği halde Eskişehir'de aday göstermediği Büyükerşen'in konuşması sırasında duygulanan Özel, kürsüye geldiğinde ilginç bir konuşma yaptı.Özel kürsüye geldiğinde, "Aylar önce bana Yılmaz Hocam camiyle ve namazla aran nasıl dedi." sözleriyle konuşmasına başladı.Devamında ise şu ifadelere yer verdi;"Bayram namazına, cumaya giderim"Dedim bayram namazına giderim. Cumaya gider misiniz, cumaya giderim. Ramazan'ın ilk cumasını bana ayırır mısın dedi. Tabii hocam dedim, ne yapacağız? Dedi ki bir camii yaptık, son olarak onu açıp ondan sonra görevimi teslim edeceğim dedi.