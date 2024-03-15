NATO'dan Türkiye'ye övgü! 'Yatırım çabaları önemli'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki çalışmalarından övgüyle bahsetti.Stoltenberg, Brüksel’deki NATO karargahında konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.Stoltenberg, "⁠Türk hükümetinin ve savunma sanayisinin savaş uçakları dahil yeni üst düzey gelişmiş kabiliyetlere yatırım yapma çabaları önemli." dedi.NATO Genel Sekreteri, şu ifadeleri kullandı:NATO müttefikleri, aralarında savunma ticaretinde bir kısıtlamaya maruz kalmamalı. Birbirimiz için öleceğimize söz verdiğimiz bir İttifak'ın içindeyiz.AB üyesi olmayan müttefikleri de kapsayan bir transatlantik savunma sanayisi ekosistemine inanıyorum. Harcamaların yüzde 80'i üye olmayanlardan.