Milli Savunma Bakanı Güler'den zirve sonrası Irak sınırına ziyaret!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile dün gittiği Irak ziyareti sonrası, Hakkâri’ye geçti. Geceyi Yüksekova’da geçiren Bakan Yaşar Güler, 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak'a kritik bir ziyaret düzenlemişti. Bu ziyaretin ardından bakanlar Hakkari'ye geçti.Geceyi Yüksekova'da geçiren Bakan Yaşar Güler, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.Komutanlarla bir araya gelen Bakan Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.