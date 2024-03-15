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İzmir'de korkutan yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Henüz bilinmeyen nedenle bir firmanın soğuk hava deposunda çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Ekleme: 15.03.2024 - 12:00 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de korkutan yangın! Çok sayıda ekip bölgede
İzmir'de panik dolu anlar...

Kemalpaşa ilçesinde bir lojistik firmasına ait soğuk hava deposunda, saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'de korkutan yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İçerdeki kimyevi maddeler nedeniyle alevler, kısa sürede büyüyerek tüm depoyu sardı.

Çevredeki vatandaşların, durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlamalar yaşandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zaman zaman yaşanan patlamalar nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşadı.

İzmir'de korkutan yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Söndürme çalışması devam ediyor

Tüm firmayı saran alevleri söndürme çalışmaları ekipler tarafından sürdürülüyor.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenini öğrenmek için inceleme başlattı.