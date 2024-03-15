İzmir'de korkutan yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Henüz bilinmeyen nedenle bir firmanın soğuk hava deposunda çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Kemalpaşa ilçesinde bir lojistik firmasına ait soğuk hava deposunda, saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Çok sayıda ekip sevk edildiİçerdeki kimyevi maddeler nedeniyle alevler, kısa sürede büyüyerek tüm depoyu sardı.Çevredeki vatandaşların, durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zaman zaman yaşanan patlamalar nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşadı.Söndürme çalışması devam ediyorTüm firmayı saran alevleri söndürme çalışmaları ekipler tarafından sürdürülüyor.Polis ekipleri yangının çıkış nedenini öğrenmek için inceleme başlattı.