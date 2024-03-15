  • USD: 32,12 - 32,18
  • EURO: 34,97 - 35,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 9 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı.

Ekleme: 15.03.2024 - 13:17 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 9 şüpheli gözaltındaİstanbul merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve haklarında itirafçı beyanı bulunan 10 zanlı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 9, Bursa'da 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.