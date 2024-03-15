İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 9 şüpheli gözaltında
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı.
İstanbul merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve haklarında itirafçı beyanı bulunan 10 zanlı belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 9, Bursa'da 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve haklarında itirafçı beyanı bulunan 10 zanlı belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 9, Bursa'da 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.