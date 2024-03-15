İstanbul Kurum'la yeniden doğuyor! Müjdeyi verdi: 4 ilçeyi birbirine bağlayacak

31 Mart'ta yerel yöneticileri seçmen için sandık başına gitmeye yalnızca 16 gün kaldı.Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum da İstanbul'a nefes aldırmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Bilindiği üzere Kurum'un İstanbul'u depreme hazırlayacak kentsel dönüşüm çalışmaları dışında en çok üzerinde durduğu konulardan biri ulaşım.4 ilçeyi birden birbirine bağlayacak: 21,3 kilometre uzunluğundaUlaşımda yaşanan sorunları ortadan kaldırmakta kararlı olan Kurum'un ulaşımdaki projelerinden bir tanesi de Üsküdar ve Kadıköy ile Maltepe ve Kartal'ı birbirine bağlayacak 21,3 km uzunluğundaki tramvay hattıydı.Murat Kurum hazırlanan projeyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Yapılan tramvay hattının güzergahanı paylaşan Kurum, İstanbulluların rahat, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanına sahip olacağını vurguladı.Proje hazır: Rahat, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlanacakİlk 5 yılda projenin hayata geçirileceğinin de altını çizen Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Üsküdar ve Kadıköy ile Maltepe ve Kartal'ı birbirine bağlayacak 21,3 km uzunluğundaki tramvay hattımızla rahat, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı hazırlıyoruz. Bu projemizi ilk 5 yılda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.