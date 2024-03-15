İslam Memiş uyardı: 20 Mart'tan sonra...

Finans analisti İslam Memiş, 20 Mart'a kadar piyasalar konusunda yatırımcıların dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı. İslam Memiş, altın tarafında yaşanan olağan dışı duruma da parmak bastı, çağrıda bulundu.İslam Memiş, 'Borsa İstanbul 8890 puanda. 8900 üzerinde tutunma çabasın hala sürdürmekte. Borsadaki düzeltme hareketleri sonlanmadı, satışlar bitmedi. 8750 ve devamında 8400 puanı beklemeye devam ediyor. 9000 puandan çıkıp gümüşe geçmiştik. 23.65'ten gümüş almıştık. Şu anda 25.65 gümüş gramı. Biz böyle bir hamle yapmıştık, beklemeye devam ediyoruz' dedi.Memiş, 'Dolar kuru 32 lira 12 kuruş. 32 üzerinde tutunma çabasını sürdürmekte. Hedefimiz yine yukarı yönlü. Düşüş yok, hedef yukarı. 1.0850 destek seviyesi. Ucuz bir seviye. Tekrar trend yukarı. Özellikle 20 Mart'a kadar piyasanın yataya, hatta satıcılı yataya yerini bırakacağını söylemiştim. Fed faizi açıklayana kadar sıkıcı bir piyasa süreci göreceğiz' diye konuştu.İslam Memiş, 20 Mart'tan sonrası için altınla ilgili tahmini ile ise dikkatleri üzerine çekip bir de çağrıda bulundu...İslam Memiş, 'Dolar karşısındaki varlıklarda bir baskı, hafif de olsa aşağı yönlü trend var. Özellikle ons altın tarafında 2162 dolar seviyesi var. 2188 dolar test edilmişti. Buradan tekrar 2100 dolar altına sarkma olabileceğini öngördüğümü söylemiştim. Bu öngörüm devam ediyor. 2158, 2128 devamında 2000 dolar destek seviyelerini kademeli olarak takip etmeyi sürdüreceğim. Fed kararından sonra trend yukarı olacak. 2350 dolar bu yıl test edilince tekrar yeni öngörülerimi sizinle paylaşırım. Birinci öngörülerimiz gerçekleşsin beklentileri tekrar sizinle paylaşacağı' dedi.İslam Memiş, 'Gram altın TL serbest piyasalarda 2405-2420 lira aralığında. Tam 15 liralık bir alım satım makas aralığı var. Serbets piyasalar bankaya göre daha vicdanlı olmaya, daha gerçekçi olmaya devam ediyor. Darphane'de ciddi arz sorunu yaşanmıştı. Burada arz tarafında problemler var. Darphane'nin sarrafiye altın basması için altına ihtiyaç var. Altın yok gibi bir şey külçeler, ithalat yasağı var çünkü. Bulan bulup üretiyor. Bakalım süreç nereye gidecek.Gram altın tarafında da normalleşme başladı. 5 gram, 10 gram külçe altınlar çıktı ama 1'lik hala problem. Serbest piyasalar krizleri çözer. Birçok rafineri var. Hepsi basar. Darphane öyle mi? Hayır. 1 tane var. Tüm Türkiye'ye bakıyor. Kaç kere dedim. Darphane'den başka altın basacak kurum, kuruluş yok mu? Ülke sarrafiye altın basamayacak mı bir şey olsa. Rafinerileri de bassın. Üzerinden yük almış olur hem. Ben altın basımından çok kazanıyorum diyorsun, biliyorum. Hesaplıyorum tamam, kazandın da halk da kazansın' ifadelerini kullandı.