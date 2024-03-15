Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Yatırım Fonu Başkanı Muhammed Mustafa'yı yeni Başbakan olarak atadı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski Başbakan Yardımcısı ve Filistin Yatırım Fonu Başkanı Muhammed Mustafa'yı yeni Başbakan olarak atadı.Devlet Başkanlığı kararına göre Abbas, Filistin Yatırım Fonu Başkanı Mustafa'yı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.Filistin'de 19. hükümetin Başbakanı olarak atanan Mustafa, Dünya Bankası'nda ve başta Filistin Yatırım Fonu olmak üzere Filistin yönetimindeki kurumlarda çeşitli görevlerde bulunan bir isim olarak öne çıkıyor.İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine bağlı Sefarin köyünde 1954'te dünyaya gelen, ilk öğrenimini burada tamamlayan Mustafa, 1969 yılında ailesiyle birlikte Kuveyt'e taşındı ve liseyi burada okudu.Mustafa, 1976'da Bağdat Üniversitesi'nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1985'te ABD'nin George Washington Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisansını, 1988'de de işletme ve ekonomi alanında doktorasını tamamladı.Eğitiminin ardından Kuveyt'e dönen Mustafa, bir süre burada çalıştıktan sonra ABD'ye taşındı ve yüksek eğitimine devam etti. 1991'de George Washington Üniversitesi misafir profesör olarak ders vermeye başladı.Mustafa 1991-2005 yıllarında Dünya Bankası'nda Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgeleri üzerine çeşitli görevlerde bulundu.Kuveyt ve Suudi Arabistan hükümetlerinde ekonomi danışmanı olarak çalışan Mustafa, Oslo Anlaşmalarının ardından 1995'te bir süreliğine Filistin'e dönerek ülkede iletişim sektörünün kurulmasına katkı sağladı ve ardından Dünya Bankası'ndaki görevine geri döndü.Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın 2005'te Ekonomik İşlerden Sorumlu Danışman olarak atamasının ardından kalıcı olarak Filistin'e dönen Mustafa, 2006-2013 yıllarında Filistin Yatırım Fonu Başkanlığı görevine getirildi.Mustafa, 2013-2014 yıllarında 15. ve 16. hükümetlerde Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı görevini yürüttü.Filistin'deki 17. hükümette Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı görevlerini yürüten Mustafa, 31 Mart 2015'te istifa etti.İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2014'te düzenlediği saldırıların ardından Ekim 2014'te Gazze'nin yeniden inşası için Kahire'de düzenlenen bağış konferansında Gazze Şeridi'nin Yeniden İnşa Komitesi'nin başkanlığını yaptı.Filistin Merkez Konseyi üyeliğine seçilen Mustafa, Şubat 2022'de Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi üyesi ve Ekonomi Dairesi Başkanı oldu.Mustafa, 2023'te Filistin Devlet Başkanı tarafından Kuveyt'teki Arap Ekonomik Sosyal Kalkınma Fonu nezdinde Filistin temsilcisi olarak atandı ve 2024'e kadar bu görevi sürdürdü.Mustafa, bu yıl, Arap Para Fonu'nda Filistin temsilciliği görevine getirilmişti.Filistin Devlet Başkanı Abbas, 26 Şubat'ta Başbakan Muhammed Iştiyye hükümetinin istifasını kabul etmişti.İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısında Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunduğunu duyuran Iştiyye, "Karar, Filistin davası ve siyasi rejimimizin karşılaştığı benzeri görülmemiş şiddetli saldırıların yanı sıra Gazze'de halkımıza karşı uygulanan zorla aç bırakma, göçe zorlama gibi soykırım suçlarının gölgesinde alındı." demişti.