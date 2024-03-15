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Beyaz Gazete
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Erzurum’da eşini ve kızını öldüren öğretmen tutuklandı

Erzurum’da kıskançlık nedeniyle tartışarak eşini ve kızını öldüren öğretmen Zülküf Böçkün tutuklandı.

Ekleme: 15.03.2024 - 11:39 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Erzurum’da eşini ve kızını öldüren öğretmen tutuklandı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartıştığı hemşire eşi Kadriye Böçkün (44) ile kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen Böçkün'ü (20) bıçak darbeleriyle öldürmüştü. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Zülküf Böçkün, yaşanan olaydan sonra kaçmaya çalışmış ancak polis tarafından yakalanmıştı.

Erzurum’da eşini ve kızını öldüren öğretmen tutuklandı

Anne Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen Böçkün için Palandöken ilçesindeki Solakzade Cami'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılınmış, anne ve kızının cenazesi daha sonra Yeni Asri Mezarlık'a defnedilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Zülküf Böçkün, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Erzurum’da eşini ve kızını öldüren öğretmen tutuklandı