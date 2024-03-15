Elazığ merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Elazığ merkezli olmak üzere Çanakkale ve İstanbul'da eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu yapıldı.Operasyonda, üçüncü şahıslara ait elektronik para ve banka hesaplarını temin etmek, birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferine aracılık yapmak, suçtan elde edilen geliri kripto varlıklar kullanarak aklamak suçlarını işledikleri tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'üne ise adli kontrol kararı verildi.