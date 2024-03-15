Durun siz abla kardeşsiniz! İmamoğlu'nu hedef aldı: 'Kefalet koyduk yamuk çıktı!'

8'li koalisyonun eski ortaklarının arası fena açıldı. Bir dönem abla kardeş imajı çizen, Saraçhane'de birlik beraberlik tiyatrosu yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener, ipleri kopardı.Genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi uğruna masayı verdiği Ekrem İmamoğlu'nun partisinin iç işlerin karışmasına çok kızan Meral Akşener, eski kardeşine bayrak açtı. Hem İmamoğlu'nu hem de CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş' korkaklıkla suçladı.Yerel seçimlerde CHP ile ortak aday çıkarmayı reddeden Akşener, İstanbul ve Ankara'da İYİ Parti adaylarına destek amacıyla seçim turuna çıktı ilçe ilçe dolaştı.Akşener dün akşam Esenyurt'ta katıldığı iftar programında ise yine CHP'yi ve İmamoğlu'nu hedef aldı. CHP'nin kendileri ile ittifak yapmadığını ancak Kandil'in siyasi uzantısı DEM'e boyun eğdiğini söyleyen Akşener, 'Bize hakaret edenler başkalarının gösterdiği adayların karşısında tek kelime etmediler. Esenyurt'ta demleniliyor' ifadesini kullandı.2019 seçimlerinde İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na destek veren Meral Akşener, açıklamalarıyla bir kez daha İBB Başkanını hedef aldı.İYİ Parti olarak başkalarının önerdiği adayların arkasında durmayacağını söyleyen Akşener, 'Kefalet koyuyorsun, yamuk çıkıyor kardeşim. Sonradan öğreniyorsun, getiriyorlar bir bakıyorsun, neler yapılmış. Onun için bundan sonra hür ve müstakil, başkasının önerdiği hiç kimsenin arkasında durmayacağız. Kendi partililerimizin, kardeşlerimizin arkasında duracağız' açıklamasını yaptı.