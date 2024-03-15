CHP'li üyeler DEM'leniyor! Skandal üstüne skandal...

31 Mart seçimlerinde yaptıkları ‘kirli ittifak’ uğruna Akdeniz'i terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti’ye peşkeş çeken CHP, bu iki ilçede düşük profilli tavşan aday çıkarmıştı. Geçtiğimiz gün çekilen fotoğrafta CHP’li meclis üyesi adaylarının “İstiklal Marşı Okumam” diyen Nuriye Arslan ve terör örgütü suçundan aranan Faysal Sarıyıldız’ın yeğeni Hoşyar Sarıyıldız için seçim çalışması yaptığı hatta kendi partilerine değil de DEM Parti’ye oy istemek için mahalle toplantılarına katılması gündeme bomba gibi düştü.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile alenen ittifak kuran CHP'de skandallar bitmiyor. İttifak gereği Akdeniz ilçesinde düşük profilli tavşan aday çıkaran ilçeyi DEM'e peşkeş çeken CHP'liler, kendi adayı yerine DEM Parti adayı ile seçim çalışmalarına katılıyor.CHP Akdeniz Belediye Meclis Üyesi ve 2024 yerel seçimlerinde CHP Akdeniz 6. sıra belediye meclis üyesi adayı Bayram Yıldırmaz, "İstiklal Marşı okumak zorunda değilim" diyerek belediye meclis toplantısında, İstiklal Marşı okumayan DEM Parti Akdeniz Eş Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan ve sürekli olarak güneydoğu illerine sözde Kürdistan tanımlaması yapan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın yanında açık açık DEM Parti'ye oy istediği fotoğrafları ortaya çıktı.CHP'nin kendi seçmenini de Akdeniz'de DEM Parti'ye yönlendirdiğinin açık kanıtı olan bu seçim çalışma fotoğrafı, Mersin gündemine bomba gibi düştü. Tavşan aday çıkartan CHP'nin, seçmeninden belediye başkanlığı için DEM Parti'ye, meclis üyeliği için CHP'ye oy vermesini istediği iddia ediliyordu. CHP'li Meclis Üyesi ve Adayı Bayram Yıldırmaz'ın DEM'lilerle yaptığı Akdeniz İlçesi Müfide İlhan Mahallesi'nde seçim çalışmaları kapsamındaki ev gezisi de tüm iddiaları kanıtladı.DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın, CHP'li Yıldırmaz'ın ve Nuriye Arslan'ın olduğu seçim çalışmasını sosyal medya hesabından açık açık paylaşması da dikkatlerden kaçmadı.