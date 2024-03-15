CHP’li Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse’den ilk yardım şovu: Beni tanıdın mı!

Karadeniz Sahil Yolu Çerkez Mevkiinde bir moto kurye trafik kazası geçirdi. O anda aracıyla oradan geçmekte olan CHP Belediye Başkan Adayı Köse ve beraberindeki heyet yaralıya müdahale etmek için durdu.Yaralıya hem sözde müdahale eden hem de sürekli olarak 'Beni tanıyor musun?' diye soran Köse bu anları sosyal medya hesabından yayınlattı.Başkan adayının ekibi bu anları kayıt altına alırken, beraberindeki heyetin olaya kahkahalarla eşlik etmesi halktan büyük tepki aldı.Kazanın şokuyla sorulara cevap vermekte zorlanan yaralı motokurye olanlara anlam veremedi.