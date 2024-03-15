CHP'de kavga büyüyor: Saz öpmekle Alevi olamazsın!

Yerel seçim yaklaşırken CHP'de kazan kaynıyor...Seçim sonrası olağanüstü kurultayla geri dönme planları yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindekilerin söylemleri dikkat çekmeye başladı.Aday belirleme sürecinde Aleviler üzerinden CHP içindeki değişimcilerin söylemleri büyük tepkiler çekmiş ve daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için farklı jestler yapmıştı.'Saz öpmeyle Alevileri kandıramazsın'Fakat CHP içindeki Alevilerin küskünlüğü sürüyor.Bu kapsamda yeni CHP yönetimine son tepki Mersin'den geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Mersin CHP Milletvekili Hasan Ufuk Çakır genel merkezi yaylım ateşine tuttu.Memleketinde katıldığı bir programda konuşan Çakır, 31 Mart'tan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri geleceğini söyleyen Çakır şöyle konuştu:'Peygamber efendimizin akrabası Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim'Saz öpmeyle Alevi olunmaz. Saz öpmeyle Alevileri kandıramazsın. Her şeyden önce daha bundan 4 ay önce memleketin en kral adamı Horasan Yörükleri'nin efendisi, Seyyid Mahmut Hayrani'nin torunu, peygamber efendimizin akrabası Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim size.'Biz arkadan hançerleyenleri unutmadık'Kimse aleviyi kuma gömemez. Burası büyük bir ibadethane. Bu güzel kuruluşu işine gelince kullanacaksın işine geldiğinde kullanamacaksın. Yok öyle yağma!! Biz arkadan hançerleyenleri unutmadık.Siz unuttunuz mu? O zaman bi kere kimseye eyvallah etmeyeceksiniz. İşte burada belediye başkanı hayasıyla namusuyla Mezitli'ye hizmet etti. Çalmadı çaldırmadı. buraya vatandaşının yanına geldi.'31 Mart'ta bir kişi daha gelecek'Ben Ali'nin Veli'nin vekili değilim. Geliyor 31 Mart. Ama onunla beraber bir kişi daha geliyor. İşte o bir kişi geldiği zaman zıpzıplayanlara el kol işareti yapanlara bir ders verme zamanı geldi.