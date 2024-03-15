Cani anne Eylem Tok ve katil oğlu ABD'ye kaçmıştı! Baba Bülent Cihantimur için savcılık harekete geçti: Hesap vakti
İstanbul'da yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba çarptı. Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı. Kaza sonrası ABD'ye kaçtıkları belirlenen canavar anne Eylem Tok ile oğlu Timur hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen baba Bülent Cihantimur, ifade için savcılığa çağrıldı. Adliyeye gelen Bülent Cihantimur savcıya ifade veriyor.
İstanbul'da yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba çarptı. Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı. Kaza sonrası ABD'ye kaçtıkları belirlenen canavar anne Eylem Tok ile oğlu Timur hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Baba Bülent Cihantimur hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, olay akşamı kaçmasını organize ettiği iddia şirket çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklanmıştı.
BABA CİHANTİMUR'UN İFADESİ ALINACAK
Henüz ifadesi alınmayan baba Bülent Cihantimur, savcılığa davet edildi.
TEPKİ ÇEKEN GÜLÜMSEME
Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olurken 4 kişiyi de yaralayan katil Timur Cihantimur'un canavar annesiyle birlikte New York'ta taksiye binerken çekilen görüntülerinde pişkin bir şekilde gülümsemeleri ise tepki çekti.
ŞİRKET ÇALIŞANI AYŞE CEREN S. TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında cani anne Tok ile oğlu Timur'u kaza yerinden alıp önce eve götüren ardından da havalimanına bıraktığı belirlenen şirket çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'ŞOFÖRÜYLE KAZA YERİNE GİTTİ'
Eve geldiklerini anlatan Ceren S., Eylem tok'un kendisine 'Sen oğlumu yalnız bırakma, biz şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğiz' diyerek detayları şöyle anlattı:
'Ben T. ile eve girdim. T.'ya, 'Ne oldu? Ne yaşadınız?' diye sordum ama cevap vermedi. Yalnız kalmak istediğini söyleyerek odasına çıktı. Bir süre sonra Bülent Cihantimur, Eylem Tok ve şoförleri eve geldi. Benim dışarıda beklememi istediler.'
'HAVALİMANINA GİTTİK'
Bir süre sonra Bülent beyin oğlunun iyi olmadığını belirterek doktodra götürülmesini setdiğini anlatan Ceren S. 'Yolda giderken Eylem Hanım bana, 'Havaalanına doğru git' demesi üzerine havaalanı yoluna girdim. Havalimanına gittik. ' dedi.
BABA CİHANTİMUR İFADEYE GELDİ
İfade için savcılığa çağrılan Baba Bülent Cihantimur adliyeye geldi. Cihantimur savcıya ifade veriyor.