Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da konuyla ilgili bir açıklama yapıp, 'Eceabat ilçesi açıklarında bir kaçak göçmen botu battı. Tüm ekiplerimiz bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı' dedi.Arama Kurtarma Derneği (AKUT)de sosyal medyadaki X hesabından yaptığı paylaşımda 'Çanakkale ekibimiz, Eceabat açıklarında batan gemide kaybolan mültecileri arama çalışmalarına destek vermek için operasyona çıkmıştır' ifadesine yer verdi.