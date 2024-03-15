Bakan Uraloğlu canlı yayında müjdeleri tek tek sıraladı: Yeni metrolar gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRT Haber'de soruları yanıtladı. Canlı yayında müjdeleri tek tek sıralayan Bakan Uraloğlu, İstanbul ve Ankara'ya yeni metroların geleceğini ifade etti. Süper Hızlı Tren projesinden de bahseden Bakan Uraloğlu, İstanbul-Ankara arasındaki mesafenin kısalacağını belirtti.Zengezur Koridoru hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, ''Biz Orta Koridor'da bulunuyoruz. Şu anda bu koridorun kapasitesi yeterli değil. Yeni bir alternatif güzergah oluşturuyoruz. Bu koridorun ülkemizden geçmesi demek ülkemizin sanayisine, teknolojisine, turizmine katkı sağlaması demektir. Bu ulaşım koridorlarını sadece yükün taşınması, yolcunun taşınması olarak değerlendiremeyiz. Bu koridorlar aynı zamanda barışa büyük katkı sağlayacak yatırımlardır.'' dedi.Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesine ilişkin ''Irak ile yürütülen Kalkınma Yolu Projesi'ne aynı zamanda Kuru Kanal'da deniliyor. Kalkınma Yolu, o bölgenin de kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Irak tarafında projeler bitmek üzere. Görüşüyoruz, çok ciddi aşamalara geldik. Bu sene içerisinde oradaki inşaatlara başlıyoruz. Tabii burada Türk müteahhitler de rol alacak diye düşünüyorum. Ağın ülkemizdeki kısmı hızlı tren hattıyla oluşacak. Basra Körfezi'nden başlayan hat Londra'ya kadar gidecek. 20 yıl önce yapılan projelerle geleceği planladık.'' dedi.''İstanbul için yeni metrolar da gelecek'' diyen Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti;''Yeşil alanlar bizim Bakanlığımız tarafından bitirilip sizin de bahsettiğiniz gibi hemen bu Gayrettepe'den başlayıp İstanbul Havalimanı'na kadar giden hattımızı bitirdik. Şimdi onun devamıyla ilgili de hemen bizim İstanbul Havalimanı'ndan başlayıp Halkalı'ya kadar inen hattımızın İstanbul Havalimanı'yla Halkalı arasındaki 14 kilometrelik kesimi bitirdik. Şimdi çok net burada biz bakanlık olarak 59,48'de koyun 67 kilometreyi bitirdik ve İstanbul'un hizmetine sunduk. İstanbul için yeni metrolar da gelecek.1000 kilometre metro hattına ihtiyacımız var, 400'ü var bunun. İstanbul'a 600 kilometre daha metro hattı yapmalıyız. Önümüzde çalışmalarımız var, hayata geçirmeyi planlıyoruz. İBB'nin sıfırdan yaptığı metro yok. Vadedilenlerle gerçekleştirilenler arasında ciddi bir fark görüyoruz. 5 yılın gerçekten kayıp bir zaman olduğuna inanıyorum. Açılan 47 km metro hattının 8 kilometresini inşa ettiler. Temel atmama töreni' yapmadık, temeli hafriyatla doldurmadık.''Ankara'nın trafiğinin İstanbul gibi yoğun hale geldiğini belirten Uraloğlu, ''Ankara'nın trafiği artık çok yoğun Ankara'da da mutlaka çözüm. Niye? Son beş yılda gerçekten Ankara'nın trafiğine dokunacak ulaşım projeleri maalesef hayata geçirilmedi. Yani o noktada çok ciddi şekilde geri kalmış durumdayız. Mutlaka onları hayata geçirmeliyiz. Hem kara yolu anlamında ama hem raylı sistem anlamında. Esenboğa Havalimanı'ndan Kızılay'a yeni metro yapacağız.'' dedi.Canlı yayında müjdeleri tek tek sıralayan Bakan Uraloğlu, ''Bizim yeni kapasitelere yeni güzergahlara ihtiyacımız var. Proje hayata geçtiğinde Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek. Mlli maç doksan dakika, biz Ankara'dan İstanbul'a 80 dakikada gideceğiz. Nasıl gideceğiz? 350 kilometre hıza sahip, süper hızlı trenle gideceğiz. İnsanımızı güvenli, konforlu zaman kazandıran bir proje. Aynı zamanda da üç yüz elli kilometre saat hıza sahip tren teknolojisini de bu vesileyle ülkemize getireceğimiz bir proje.'' ifadelerini kullandı.