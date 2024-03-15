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Bakan Fidan, Gürcistanlı mevkidaşı İlia Darçiaşvili ile görüştü

Azerbaycan'daki görüşmelerini sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Gürcistan mevkidaşı Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili ile görüştü.

Ekleme: 15.03.2024 - 13:55 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:57 / Editör: Ozge Selin
Bakan Fidan, Gürcistanlı mevkidaşı İlia Darçiaşvili ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 9. Toplantısı çerçevesinde geldiği Bakü'de ikili temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan üçlü bakanlar toplantısının ardından, Gürcistanlı mevkidaşı İlia Darçiaşvili ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.