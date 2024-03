AK Partili Fatih Şahin’den anket açıklaması: Ankara ve İstanbul’daki son durumu paylaştı!

Yerel seçime sayılı günler kala, partiler çalışmalarını hızlandırdı. Anket şirketleri de yerel seçim sonuçları hakkında ilk değerlendirmeleri açıklamaya başladı. Canlı yayına katılan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, anketlerdeki son durumu açıkladı. İstanbul ve Ankara'daki anketlerde önde olduklarını belirten Şahin, "İstanbul'da 5 yıllık kayıp dönemi sona erdireceğiz. Vaatler yerine getirilmedi. Ulusal siyasetle ilgili rüyalara kapıldılar. İstanbullu seçmenler bunu gördü, sandıkta şehirlerinin menfaatlerini düşünerek noktalayacaklarını düşünüyorum. 24 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın mitingi var. Bu her seçimde son 1 hafta kala İstanbul mitingi olur. Hiçbir partinin tabanının dayatmalara boyun eğmeyeceğini düşünerek oy kullanacaklarını tahmin ediyorum.Şuraya oy kullanın diye bir adrese yönlendiriliyor seçmen. Tüm İstanbullular adayları ölçerek en doğru kararı vereceklerini düşünüyorum. YRP'nin üst yönetimi AK Parti'ye kaybettirmek için çalışıyor. YRP'nin adaylarının seçimi kazanması mümkün değil. YRP seçmenine en yakın parti AK Parti'dir. Sandıkta tercihleri AK Parti olacaktır. Ne yeniden YRP, ne CHP ne DEM Parti istediklerini bulamayacaklar" ifadelerini kullandı.Yerel seçimden siyasi zaferle çıkacaklarını belirten Fatih Şahin, "Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda büyükşehri tekrar AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliğiyle buluşturacağız. Bu kampanya dönemi Ankara'da en hızlı mesafe kat ettiğimiz ve oyumuzu en hızlı şekilde artırdığımız seçim oldu. Mansur Yavaş'ın aday olacağı belliydi. 18 Ocak'ta Turgut Altınok'un açıklanmasıyla birlikte, sonrasında yaptığımız anketlerde başa baş geldiğini gördük ve geride bıraktığımız 1,5 ay içerisinde çok hızlı mesafe kaydettik. Durumun hiç kendilerinin söylediği gibi olmadığını ve bugün itibariyle önde olduğumuzu da çok çok daha iyi bir yerde seçimi tamamlayacağımızı görüyoruz" açıklaması yaptı.CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 2019 seçimlerinde verdiği sözü tutmadığını belirten AK Partili Şahin, açıklamalarına şöyle devam etti: Öndeyiz çünkü sahada şunu görüyoruz. Ankara'ya verilen sözler tutulmamış. 58 km metro yapma sözü verdi Yavaş, 1 km dahi yapmadı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda 51 km metro yapma sözünden bahsetti. Bu Türk siyasi tarihinde bir ilktir. Bir vaatte bulunuyorsunuz, gerçekleştirmiyorsunuz. Bir sonraki vaadinizde indirimde bulunuyorsunuz. Çok çarpıcı olduğu için şu örneği de vermek istiyorum. Mansur Yavaş her mahalleye bir kreş yapma sözü verdi. Geride kaldığımız 5 yılda bir tane kreş yaptı. Bu Ankara'yla dalga geçmektir. 18 tanesinin de tabelasını değiştirdi ve Ankara'nın her bir yanına kendi resimleriyle birlikte 20 tane kreş yaptım diye asma cüretini de gösterebiliyor. İstanbul'da da benzer bir şey oldu, vaatlerini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Gerçi kendileri de hatırlamıyorlar. Ankara'da öndeyiz ama ayağımızı gazdan çekmiyoruz, son sürat çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şaşırtıcı ve güzel bir neticeyle Ankara seçimlerini önde kapatacağımızı söyleyebilirim.AK Partili Fatih Şahin, CHP ve DEM arasındaki kirli ittifakı da değerlendirdi. "Biz hiçbir zaman DEM'le siyaset arayışı içinde olmadık. Kendi seçmenlerine haksızlık ediyorlar. Umut veriyorlar, hayal kırıklığına sebep oluyorlar. Kendi seçmenlerine bunu yapmasınlar. Hatay aslında, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bugün yaşayacağımız başarıyı görmüştük. Hatay'da çok güzel bir seçim başarısı elde edeceğiz" dedi.Son olarak CHP'deki kirli para skandalına da değinen AK Partili Şahin, konuşmasını şöyle bitirdi: Ekrem İmamoğlu bir müteahhit olarak bu yollara başvurmuş olabilir. Ama bunlar gayri kanuni ve suç teşkil eden konulardır. Meseleye böyle baktığımızda meselenin vahim bir durum olduğunu söyleyebilirim. Yaşanan görüntüler çok vahim, hukuki olarak da çok vahim. Bu paralar nereden geliyor, bu paraların sahibi kim, bu paralar nereye gidiyor, bu paralar niçin kullanılmış? Bunların hepsinin kamuoyuna açıklanması gerekiyor. CHP yönetiminin bu sorulara cevap vermesi gerekiyor.Dönemin genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve dönemin İl başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bu soruların cevabını vermesi gerekiyor. Böyle bir şey olamaz. Çünkü bunun usulü yöntemi bellidir. CHP ilk kez bu para desteleriyle konuşuluyor değil.Çok ciddi ithamlar ortaya atılmıştı ve bu görüntüler henüz giderilmemişken bu görüntülerin ortaya çıkması tam bir skandal. Ben de AK Parti'de bu süreçlerin içerisinde yer almış birisi olarak söylüyorum. Bunun nasıl olacağı bellidir.Partilerin hesapları AYM tarafından denetlenmektedir, gelirleri bellidir. Ne şekilde bağış alacakları, limiti bellidir. Ortada bir kara para var. Bu çok belli. Dağ gibi büyük bir kara para var. Bu paranın kaynağı ve nereye aktarıldığı açıklanmalıdır. Gayrimenkul için kullanıldığı söyleniyor ama diğer tarafta gayrimenkul miktarının genel merkezden hesap üzerinden ödendiği söyleniyor. Bir A4 kağıdı üzerinden dalga geçer gibi bir kanıt oluşturmuşlar, yutturmaya çalışıyorlar.Hukuki prosedür devam edecektir. Bunun akıbetini savcılıklarımız yapacakları denetimlerde vereceklerdir. Bu işin siyasi tarafının çok vahim olduğunu, karanlık işler olduğunu ve bir türlü aydınlatılamadığını görüyorum.