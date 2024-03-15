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Beyaz Gazete
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3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 15.03.2024 - 11:01 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
3 terörist etkisiz hale getirildiIrak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

3 terörist etkisiz hale getirildi