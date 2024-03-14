Vedat Işıkhan: İş-Pozitif Projesiyle 9 Şubat'tan bu yana 45 bin kadını istihdamla buluşturduk

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da Kadın İstihdam Sistemi İş Pozitif Tanıtım Programı ve Fuar Açılışı'na katıldı.Işıkhan, katıldığı "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılının Kadınları Kadın İstihdam Sistemi İş-Pozitif Tanıtım Programı ve İstihdam Fuarı"nda yaptığı konuşmada kadınların istihdama katılımının önemine dikkat çekti.Bakan Işıkhan, "İş-Pozitif Projesi"nin yürürlükte olduğunu belirterek, "Projemizi başlattığımız 9 Şubat'tan bu yana 45 bin kadını istihdamla buluşturduk." açıklamasında bulundu.Kalkınmanın kadınlarla birlikte mümkün olabileceğine vurgu yapan Işıkhan, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Kadın istihdamı sağlayan işletmelere çeşitli desteklerimiz var. Kadınların gücü olmadan kalkınma hedeflerimize ulaşamayız. Kadınların aklına, fikrine ve vizyonuna ihtiyacımız var. Kadınların girişimci olmasına yönelik eğitimler veriliyor. 877 bine yakın kadına danışmanlık hizmeti verdik. Sadece bu danışmanlık rakamı ile bize kadınların iş hayatına ne kadar bağlı olduğunu göstermektedir. Biz de bu isteği tüm imkanlarımızla destekliyoruz. 'İş Pozitif' projesi ile kadınların kayıtlı çalışan hayatına daha çok katılmasına katkı sağlayacağız. Projenin hayırlar getirmesini diliyorum.Işıkhan, çalışma hayatında kayıt dışılığın en büyük problemlerden biri olduğunu söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:Kayıt dışılık özellikle kadınların sosyal güvenliğini, geleceğini, emeğini tehdit etmekte. Bu projeyle inşallah bu tür problemlerin de önüne geçmiş olacağız. Böylece, kadınların kayıtlı çalışma hayatına aktif olarak katılımlarının artırılması, hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler aracılığıyla kadın girişimciliğinin yolunun açılması ve aynı zamanda işverenlerin de teşvik edilmesine önemli bir katkı sağlamış olacağız. Kadın istihdamı aynı zamanda sürdürülebilir bir ekonominin tesis edilmesinin yanı sıra sosyal uyum ve katılımı da beraberinde getirecektir.