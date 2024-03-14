THY açıkladı: O tarihteki seferler iptal edildi

Türk Hava Yolları, uçuş seferlerin iptaline ilişikin açıklamalarda bulundu. THY tarafından yapılan duyuruda Almanya'daki grev nedeniyle yarınki bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Türk Hava Yolları, sefer iptallerine ilişkin duyuruda bulundu.Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Leipzig ve Hannover kentlerindeki havalimanlarında güvenlik personeli grevi nedeniyle yarın icra edilecek bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "TK 1339 İstanbul-Leipzig", "TK 1340 Leipzig-İstanbul" ve "TK 1554 Hannover-İstanbul" tarifeli seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.