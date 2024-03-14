Ramazan ayı devam ediyor! Oruç tutmanın faydaları nelerdir?

Başta kilo kaybetmeye destek olan oruç, bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi, kan şekerini düşürmesi ve zihinsel fonksiyonları iyileştirmesiyle öne çıkar.Ancak tüm bunlarla birlikte kronik hastalık veya dikkta edilmesi gereken bir sağlık problemi söz konusu ise oruç tutup tutmama konusunda uzman doktorlara danışılması tavsiye ediliyor..Bu, dini olarak da altı çizilen bir konudur ve elbette faydalarının yanında eksiksiz ve yetkin bir insan olma yolunda da yararları çoktur.Kutsal bir görev olan oruç tutmanın manevi faydaları sayılamayacak derecede fazla. Fakat ‘oruç tutma' eyleminin ibadet harici bir yüzü daha var. O da bilimsel anlamda vücudumuza kattığı yararları kapsıyor. Oruç tutmanın faydaları din açısından incelendiğinde görülebileceği gibi sağlık için önemli bir alışkanlık olarak görülmesini destekliyor.Oruç tutmanın faydaları, her geçen gün yapılan araştırmalar çerçevesinde daha büyük önem kazanıyor.İŞTE MADDE MADDE ORUÇ TUTMANIN FAYDALARIİlk faydası, hemen herkesin tahmin edebileceği konu hakkında: kilo vermek. Oruç tutmak, vücutta bulunan depolanmış yağ hücrelerini harekete geçiriyor ve bu sayede de yağların yakılmaya başlanmasını sağlıyor.Aynı zamanda alınan gıdaları hızlı bir şekilde enerjiye çevirmesi de yağ yakım oranını artırıyor. Üstelik oruç bu faydayı, sağlıklı bir yoldan yapmış oluyor. Hatta, bazı sporcuların ramazan ayı dışında da kilo vermek amaçlı oruç tuttuğu biliniyor. Oruç tutmanın bedene faydaları sayesinde ideal kilonuza daha kolay ulaşabiliyorsunuz.Oruç, sindirim sistemine mola verme fırsatı tanır ve bu da metabolizmanın dinlenmesini sağlar. Uzun süreli oruçlar, vücudun yağ yakma sürecine girmesini teşvik edebilir.Oruç tutmanın faydaları nelerdir sorusunun cevapları artık ikinci beyin de denilen bağırsaklar ve mide için geçerlidir. Orucun mideye faydaları özellikle pasif kalan midede asidin düşmesiyle oluyor.Uzun saatler çalışmayan mide ve bağırsaklar, bu süre zarfında dinlenme imkanı buluyor ve kendi yapısını onarıyor. Bu sayede insan vücudu, çok daha iyi çalışan bir sindirim sistemine sahip olabiliyor. Bunun sonucunda ise kalori yakımı daha sağlıklı bir şekilde işliyor.Oruç tutma sırasında, mide ve sindirim sistemi dinlenme fırsatı bulur. Bu süre zarfında mide, normalde sindirim için harcanan enerjiyi başka işlemlerde kullanabilir ve kendini onarma sürecine geçebilir.Kolesterol düzeyini dengeleyen oruç sayesinde kalp damar sistemi sağlığı pozitif yönde etkilenir. Oruç tutmanın, kan lipid profili üzerinde olumlu etkileri olabileceği düşünülmektedir. Bazı araştırmalar, oruç tutmanın düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol seviyelerini azaltabileceğini ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol seviyelerini artırabileceğini öne sürmektedir.Kalp hastalıklarının birçok türü ve seviyesi olduğu için bazı özel durumdaki kalp hastalarının oruç tutmasının sakıncalı olduğunun da altını çizelim. Herhangi bir hastalığınız varsa mutlaka uzmana danışarak oruç tutmaya başlamanız gerekir.Oruç sırasında, vücut hücrelerini onarmak ve yenilemek için kullanılan birçok mekanizma devreye girer. Bu süreç, karaciğer hücrelerinin yenilenmesine ve sağlıklı hücrelerin hasarlı olanlarla değiştirilmesine yardımcı olabilir.Yapılan araştırmalara göre, oruç esnasında hücrelerin kandan daha fazla glikoz alınmasını tetiklediği görülmüştür. Bu sayede oruç tutulan 1 ay boyunca kandaki şeker seviyesi dengelenmiş oluyor. Bu da hem oruç esnasında hem de sonraki dönemlerde insülin sağlığını koruyacak bir etmen.Oruç tutmak, insülin direncini azaltabilir ve kan şekerini düzenleyebilir. Bu, tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilir.Şayet şeker hastalığına yatkınlığınız varsa ve insülin seviyeniz sık sık değişiyorsa mutlaka uzman onayı aldıktan sonra oruç tutmaya başlamalısınız. Devam eden bir insülin tedaviniz varsa oruç tutmak bu sürede etkili olmayabilir. Sizin için en uygun dönemde oruç tutabilirsiniz.Karaciğer ve böbrekler gibi vücudun doğal detoks organları, sürekli olarak toksinleri vücuttan uzaklaştırmakla görevlidir. Oruç tutmanın bu organların işleyişini destekleyerek detoks etkisi yaratabileceği düşünülür.Oruç tutarken vücut, enerji sağlamak için yağ depolarını kullanır ve bu süreçte toksinler serbest bırakılır. Bazı insanlar, bu sürecin vücuttaki toksinlerin temizlenmesine yardımcı olduğunu düşünür.Oruç tutmak, stres hormonlarının düzeylerini azaltabilir ve stresle başa çıkma becerilerini geliştirebilir. Bazı kişiler, oruç sırasında daha sakin ve dingin hissettiklerini bildirirler.Bazı insanlar oruç sırasında daha yüksek bir bilinç düzeyine ulaştıklarını iddia ederler. Oruç tutmak, maneviyatı artırabilir ve zihinsel olarak daha derin bir içsel deneyime yol açabilir.Bazı araştırmalar, aralıklı oruç gibi oruç tutma yöntemlerinin zihinsel esnekliği artırabileceğini ve zihinsel performansı iyileştirebileceğini öne sürmektedir. Bu, problem çözme yeteneklerini geliştirebilir ve yaratıcılığı artırabilir.Oruç tutmanın fiziksel faydaları arasında bizi hastalıklara ve strese karşı korumasını da sayabiliriz. Açlığa karşı direnen vücut, kontrol sistemini güçlendirmiş olur. Böylece hem fiziksel hem de bilişsel anlamda çok daha zinde bir vücuda sahip olmak mümkün hale gelebilir.Aynı zamanda yemek yeme konusunda direnme gücü kazanan bünye, kilo verme konusunda da daha rahat davranabilir. İşte bu nedenle oruç tutmak, diğer dönemlerde diyet yapmak isteyen kişilerin işini de kolaylaştıran bir eylem olabilir.Yapılan tüm bakımlardan da öte, güzel bir cilt için içten gelen sağlık şart. Karaciğerin, midenin, böbreklerin temiz ve sağlıklı oluşu cildin güzelliğini belirleyici bir durum oluyor. Oruç tutmanın cilde faydaları da bulunuyor.Oruç tutma, vücudun detoksifikasyon sürecini hızlandırabilir. Bu süreçte, vücut zararlı toksinleri ve atık maddeleri daha etkin bir şekilde uzaklaştırabilir, cildin daha temiz ve parlak görünmesine yardımcı olabilir.Oruç sırasında vücuttaki inflamasyon seviyeleri azalabilir. Bu, sivilce, kızarıklık ve diğer cilt problemlerinin önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, kronik inflamasyonun cilt yaşlanmasına ve kırışıklıklara yol açabileceği bilinmektedir.Bazı araştırmalar, oruç sırasında bağışıklık hücrelerinin sayısının artabileceğini göstermektedir. Bu, vücudun enfeksiyonlarla mücadelede daha etkili olmasına yardımcı olabilir.Oruç sırasında vücut, otofaji adı verilen bir süreçle hücresel atıkları temizleyebilir. Bu, bağışıklık sisteminin işlevselliğini artırabilir ve vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirebilir.Oruç tutmanın faydaları bilimsel olarak incelendiğinde öne çıkan sonuçlardan biri bağışıklığı yani hastalıklara karşı vücut direncini korumasıdır. Oruç sayesinde, uzun süre çalışmayan organların yenilenmesiyle birlikte, vücut dinçleşiyor yani bağışıklık sisteminin en sağlıklı halinde çalışıyor. Japonyalı biolog Yoshinori Ohsumi'nin araştırmalarına göre bahsettiğimiz “yenilenme” olayı, en yaşlı insanlarda bile %99 oranda gerçekleşiyor.Orucun faydaları bilimsel olarak kanıtlanmıştır ve Ohsumi'nin bir diğer kanıtlanmış çalışması ise, açlık esnasında yararlı hücrelerin zararlı hücreleri yok etme konusunda daha fazla uğraştıkları. Kısacası oruç, zararlı hücrelerin vücuttan uzaklaştırılması konusunda da epey fayda sağlıyor.Oruç tutmanın düzenli olarak yapılması, kardiyovasküler sağlığı iyileştirebilir. Araştırmalar, aralıklı oruç ve uzun süreli oruçların kolesterol seviyelerini düşürebileceğini ve kalp hastalığı riskini azaltabileceğini göstermektedir.Oruç, vücuttaki hücresel onarım süreçlerini başlatır. Bu, vücudun kendini temizlemesine ve yenilenmesine olanak tanır. Yaşlanmaya bağlı yavaşlayan beden fonksiyonlarında oruç ile iyileşme görülebilir. Oruç adeta bir anti-aging yani yaşlanma karşıtı ve gençleştirici doğal bir yöntem gibidir.Oruç tutmanın büyüme hormonu (GH) salınımı üzerindeki etkisi, bilimsel araştırmaların odak noktası olmuştur. Bazı araştırmalar, oruç tutmanın büyüme hormonu salınımını artırabileceğini göstermektedir. Özellikle uzun süreli oruçlar veya aralıklı oruç gibi yoğun açlık dönemleri, büyüme hormonu salınımını artırabilir.Bazı çalışmalar, büyüme hormonunun anti-aging etkilere sahip olduğunu öne sürmektedir. Oruç sırasında artan büyüme hormonu seviyeleri, yaşlanma sürecini yavaşlatabilir ve genel sağlık ve yaşam süresini artırabilir.3. günden itibaren orta dönem:Susuz kalma süresi uzadığından iftardan imsak vaktine kadar yeterli su ve sıvı alımının önemi artar.Vücut, var olan yağ ve glikoz depolarını kullandığı için protein ve sağlıklı karbonhidrat kaynaklarının düzeyli tüketimi önem kazanır. Böylece orucun devamında gereken enerji sağlanmış olur.15-30 günlük son dönem:Vücut artık oruca alışmıştır.Günlük rutinde alınan fazla enerjiyi kullanmak yerine vücut işleyişini organları, dokuları, hücreleri yenilemek için yönlendiriyor.İnflamasyon ve çeşitli hastalıkların tedavisi kolaylaşıyor.Vücut toksinlerden arınıyor.Bu dönemde de yeterli besin tüketimi ve sıvı alımı elzemdir.Oruç tutmak vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruyucu bir görev üstlenir. Toksinleri atıcı ve enflamasyonu giderici özelliği ile enflamasyona bağlı hastalıkları önler. Ayrıca oruç; mide, bağırsak, kalp, karaciğer, beyin sağlığı üzerinde etkilidir.Oruç tutarken kişinin günlük öğünü kısıtlanır ve aldığı kalori miktarı düşer. Oruç tutarken, vücut enerji sağlamak için depo glikoz ve yağları kullanır. Bu süreç, kilo verme sürecini hızlandırabilir; çünkü vücut normalden daha fazla yağ yakar.Oruç tutmak yağ yakımını hızlandırır, ödem atımını kolaylaştırır ve vücudu zararlı toksinlerden, atık maddelerden arındırır. Böylece dolaylı yoldan oruç zayıflamayı hızlandırmış olur